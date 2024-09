Ce a găsit o femeie într-o toaletă. A fost în stare de panică după ce a ridicat capacul

O femeie a trăit în stări de șoc după ce a mers la toaletă. Aceasta a descoperit un uriaș care se învârtea în jurul ei. Rozătoarea era blocată în fundul toaletei, cu ghearele și mustățile ieșind din apă.

Cum a ajuns șobolanul din toaletă

„Șobolanul a urcat pe o altă linie de scurgere și a ajuns în – în timp ce o femeie era la toaletă. Așa că a trebuit să îl scoatem, a fost destul de rău – nu am mai avut niciodată o situație în care să ajungă în toaletă. Ea țipa – imaginează-ți că ești la toaletă și ceva te bruschează”, a explicat Kieran Sampler, un profesionist în prinderea șobolanilor, conform

Profesionistul, în vârstă de 30 de ani, are o experiență în uciderea a peste 65.000 de rozătoare. „Am avut un client care avea un șobolan care trăia în scândurile de lemn ale patului – este o nebunie ce am văzut. Am avut unul în care o pisică a adus șobolanul în timpul nopții, așa că familia l-a prins în dormitor. Mi-am adus câinele înăuntru, l-a identificat imediat, dar șobolanul a fugit în noptieră”, a mai transmis acesta.

Specialistul a creat o pagină de Facebook pentru cei care au probleme asemănătoare

Kieran Sampler a înființat o pagină de Facebook unde își transmite experiențele de la locul de muncă și îi sprijină pe alți prinzători de șobolani. Tânărul a declarat că în ultimele luni s-a înregistrat o creștere a numărului de persoane care au găsit șobolani.

Specalistul recomandă oamenilor să taie frunzele din grădină, să își protejeze terasele împotriva șobolanilor și să își strângă regulat fecalele de câine pentru a-i împiedica să intre pe proprietatea lor.

„Iarna aceasta va fi grea, fermierii mă sună deja cu două luni înainte. Iarna este o perioadă vitală pentru șobolani – le place frunzișul, așa că dacă aveți frunze abundente în grădină, aș recomanda să le tăiați. Aș încerca să reduc numărul de hrănitori pentru păsări, nu poți forța oamenii să scape de ele pentru că tuturor le plac, dar aș încerca să le protejez cât mai bine de șobolani. Terasele sunt un coșmar pentru că șobolanii adoră terasele – încercați să le protejați pentru că vor trece pe sub ele. Mulți oameni nu strâng imediat după câine, dar asta îi atrage. Dacă ajung în interiorul proprietății, atunci este mai mult ca sigur o problemă cu canalizarea. Atunci când intră în canalizare, mănâncă deșeurile și fecalele umane”, a mai spus Sampler.