Ce a pățit o studentă româncă plecată la muncă în Germania. „Eu nu mai rezist”

O studentă din România, plecată să muncească pe timpul verii în , a povestit că bucătăria lor este praf și nu se poate adapta la mâncarea pe care nemții o consumă.

„Parizerul prăjit este o mare specialitate”

„Eu nu mai rezist cu mâncarea asta din Germania. Asta pentru mine nu este mâncare. În afară de cartofi prăjiți, parizer prăjit, care este o mare specialitate, cârnați albi, nu există altă mâncare. Pur și simplu, nu există altă mâncare. Eu nu mai rezist. Nu mai rezist, nu mai știu ce să mănânc, este ceva de groază ce mâncare au ei aici.

Așa sunt ei obișnuiți, dar sunt curioasă, voi, cei care stați în Germania, cum v-ați obișnuit cu de aici? Sau cei din Austria, că e același lucru. Deci, bucătăria lor este praf. Din punctul meu de vedere, este praf. Acum am venit în cameră să îmi fac o salată de fructe. Din păcate, nu îmi pot face mâncare, că mi-aș face doar că nu am bucătărie aici, am doar camera în care stau pe perioada verii. Sunt nevoită să mănânc ce mănâncă și ei, dar eu nu mai rezist”, a spus studenta pe TikTok.

Ce reacție au avut internauții

„Și când te gândești că pe vremea lui Ceaușescu erau revistele cu mâncare care ne făceau să visăm „ce bine e în Germania”, iar acum e jale”, a scris un internaut. „Vino în Italia”, a spus altul. „Fetița mea a stat program prelungit la școală și mereu spunea că nu îi place mâncarea”, a spus o româncă, potrivit

„De când stau în Germania, am realizat că iubesc să gătesc”, „Ai dreptate! Este dezastru!”, „Eu am fost 2 săptămâni în delegație în Germania și am făcut toxiinfecție alimentară care m-a ținut o lună de zile fără să mănânc, doar lămâie și apă ca să îmi treacă”, „Și în Anglia la fel… Nu are niciun gust mâncarea. Poți să pui ce-i mai bun și mai scump în ea… Degeaba”, au scris alți români.