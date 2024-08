Ce mâncau mesopotamienii la cină: Ciorbele, tocănițele și bulionul erau pe primul loc

În Babilonul Antic, ciorbele și tocanele domneau. Istoricii alimentelor folosesc acum teste de gust pentru a recupera aromele uitate.

Nimeni nu știe exact de unde au venit; multă vreme, nimeni nu a înțeles cu adevărat ce au de spus. Plăcile mici de lut acoperite cu scriere cuneiformă densă, în formă de pană, au fost considerate de cercetătorii de la Universitatea Yale rețete de medicamente, potrivit .

Cercetătorii au crezut inițial că au dat peste rețete de medicamente

Dezgropate într-o săpătură arheologică din Orientul Mijlociu, probabil că se află în colecția babiloniană Yale din 1911. Cu toate acestea, abia la începutul anilor 1980, savantul francez Jean Bottéro și-a dat seama în sfârșit ce spuneau tăblițele. De aproape 4.000 de ani, ele vorbesc despre cină.

Cele patru tablete – cele mai mari de dimensiunea unui săpun mare, cea mai mică, mai tânără cu o mie de ani, doar o bucățică rotundă de lut – sunt inscripționate cu ingrediente nu de produse farmaceutice, ci de mâncare.

Datate cel puțin în 1730 î.Hr., cele trei tăblițe mai mari conțin în mare parte descrieri de tocane; cea mai mic, dintr-o perioadă ulterioară, vorbește de bulion.

Simplul fapt al existenței lor este un mister. În Mesopotamia antică, oamenii rareori scriau despre pregătirea mâncării, a spus Agnete Lassen, asistentul curatorului colecției. „Din sute de mii de documente cuneiforme, acestea sunt singurele rețete de mâncare care există”, a spus ea. — Nu avem o explicație.

Apar ingrediente a căror identitate este încă necunoscută, a spus Gojko Barjamovic, un asiriolog la Universitatea Harvard. Asum este mirt, salu sunt semințe de creson, dar ce este hurrium?

Citirea numai a listei de condimente necunoscute, dintr-o lucrare a lui Barjamovic, Lassen și colaboratorii lor, evocă viziuni ale unei civilizații pierdute, cuibărită între râurile Tigru și Eufrat: Kurullu, kuruš, nīnu. Silaru, zanzar, zibibianu.

Tabletele culinare de la Yale, așa cum sunt cunoscute cele patru plăci de lut, au aceeași presupunere curioasă ca și multe rețete, antice sau moderne: scriitorul se așteaptă ca cititorul să știe practic deja ce urmăresc. Instrucțiunile sunt concise, tăiate. Și așa cum este cazul multor rețete vechi, din toate epocile relației omului cu bucătăria, cantitățile nu sunt specificate.

Tocanele și bulionul alcătuiesc majoritatea de rețete

Este izbitor că tocanele și bulionul alcătuiesc majoritatea de rețete, a remarcat Nasrallah, autorul cărții de bucate Delights from the Garden of Eden. Tocană – carne și legume într-un bulion – este un aliment de bază al mâncării moderne irakiene.

A fost, de asemenea, o caracteristică majoră a mâncării în Irakul medieval, descrisă într-o carte de bucate din secolul al X-lea pe care Nasrallah a tradus-o. Și când grupul de cercetare și-a pregătit traducerile actualizate și testate a patru dintre rețetele de tablete culinare, au dat ceva care trebuie să miroasă cel puțin ca acea mâncare tradițională de demult.

Iată cum se face una dintre tocane: pentru tocănița de miel cunoscută sub numele de tu’hu, mai întâi iei apă. Apoi prăjești carnea piciorului în grăsime.

Adaugi sare, bere, ceapă, rucola, coriandru, șalotă persană, chimen, sfeclă, apă. Praz și usturoi zdrobit și mai mult coriandru, pentru gust. Apoi adaugi kurrat, un praz egiptean. Sfecla o transformă într-un roșu electric, iar dintre cele patru, este preferata lui Lassen. „Este iute și foarte frumos condimentată”, a spus ea. „Are arome bune”.