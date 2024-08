Ce pensie are o femeie care a lucrat 13 ani în condiții grele și s-a îmbolnăvit. „Îmi este scârbă de tot”

a provocat un val de furie în rândul pensionarilor care s-a trezut cu pensii micșorat sau cu mărire de câțiva lei după zeci de ani de muncă. O femeie care a muncit 13 ani în condiții speciale a fost șocată atunci când a văzut decizia de recalculare.

Indemnizațiile sociale nu scad

Casa Națională de Pensia a anunțat că Mesajul a venit în contextual în care Ministerul Muncii a anunțat că din peste 4 milioane de decizii de pensii emise, peste 700.000 sunt mai mici decât cele din deciziile în vigoare. Dacă pensia după recalculare este mai mica decât cea din prezent, pensionarii nu vor primi mai puțini bani, ci suma va rămâne la fel ca până acum, conform

„Indemnizația socială pentru pensionari nu scade sub 1.281 de lei!

Începând cu 1 septembrie 2024 toți pensionarii beneficiari de indemnizație socială vor continua să primească suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării.

În cazul în care pensia recalculată este mai mică de 1.281 de lei, diferența se suportă de la bugetul de stat.

Asta înseamnă că, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, niciun pensionar nu va primi mai puțin de 1.281 de lei”, au anunțat oficialii CNP.



Postarea a strâns zeci de comentarii de la pensionarii nemulțumiți de decizia de recalculare.

„Nu vă e rușine pentru ceea ce faceți? Suntem săracii Europei. Mii de oameni vor muri de foame. Nu vă pasă. Toți ar fi trebuit să primească bani. Și cei peste 700 mii (n. red. – la atât se estimează numărul pensionarilor cărora la recalculare li s-a stabilit un cuantum al pensiei mai mic decât cel din decizia actuală) sunt cetățeni votanți. Sau nu? Nu puteați să le dați măcar 50 lei? Josnic, mai josnic nu se poate”, este un comentariu.

Ce pensie primește o femeie care s-a îmbolnăvit la muncă

O femeie care a muncit 13 ani în condiții grele și s-a îmbolnavit, deci pentru care nu a mai putut lucra. Astfel, ea primea pensia minima. Sora femeii este foarte revoltată după ce a văzut decizia de pensie a acesteia.

„Ne agităm degeaba. Nu vor face nimic pentru noi. Sora mea a fost laborant la Stația de Oxigen. Se îmbutelia și oxigen sanitar și industrial. Muncea 12 cu 24. Mereu spunea – plec, sper să și vin -. A fost grupa 1 de muncă. Ceea ce vreau să spun e că mergea la muncă vreo 12 km pe jos, asta fiind înainte de ’89, prin tot ce însemna intemperii. A fost o iarnă foarte grea și mergea prin zăpadă până aproape de mijloc. Inevitabil s-a îmbolnavit de rinichi. A stat prin spitale aproape un an, când cei de la București (Fundeni) i-au făcut dosarul de pensie de invaliditate. A muncit doar 13 și un pic și a fost în pensie 15,5 ani. S-a pensionat pentru limită de vârstă și are 1.281 lei. Mă întreb: s-a îmbolnavit pe tarlaua lui tata???? Unul care nu a muncit o zi am înțeles că ia aceiași bani.

Îmi este scârbă de tot ce se întâmplă în România. Mafia Siciliană era mic copil pe lângă ăștia. Ne merităm soarta. Am ajuns niște mămăligi care așteptăm să ne rezolve alții problemele. Iar tovarășilor de la putere le doresc să fie blestemați până la al nouălea neam”, își încheie doamna mesajul.

Sunt și pensionari cu zeci de ani de muncă ce primesc venituri infima.

„Acum, după așa-zisa mărire, mama mea are 1.995 lei, fără 5 lei nu are 2000. După 44 ani de muncă. Serios?”;

„Eu sunt în pensie de boală din 2011. Am 28 ani lucrați, 1.510 lei pensie. Nu știu dacă îmi mai dau hoții ceva”, sunt alte comentarii la postare.