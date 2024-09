Ce pensie primește Ion Țiriac, după recalculare. „Mi-e rușine să spun! Scuzați-mă...”

Casa Națională de Pensii a început să distribuie . Zeci de persoane sunt curioase cât primește acum Ion Țiriac.

Ce pensie primește Ion Țiriac, după recalculare

Ion Țiriac a vorbit despre pensia pe care o are după recalculare în cadrul unei emisiuni.

Conform unor informații publice, Ion Țiriac are o pensie de 12.000 de lei lunar, datorită unei cariere sportive consistente și a faptul că a avut post în Ministerul de Interne. Conform declarațiilor din platoul , această pensie nu va crește.

Întrebat dacă a primit pensia recalculată, Țiriac a spus: „Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu…”.

De ce Ion Țiriac a rămas cu aceeași pensie după recalculare

După recalcularea pensiilor, Ion Țiriac, fost jucător de tenis, a rămas cu pe care o primea înainte.

El nu beneficiază de o majorare, după recalculare, dat fiind faptul că nu a avut un stagiu de cotizare contributiv complet, adică mai mare de 25 de ani.

Țiriac a fost ofițer cu grad de colonel al Ministerului de Afaceri Interne timp de 20 de ani. Din 1999 și până în prezent, el depune banii din pensie într-un cont de care nu s-a atins, unde a adunat peste 700.000 de euro.