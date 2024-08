Ce sancțiune au primit frații Tate, după ce s-au filmat în timp ce hrăneau urși, pe Transfăgărășan

Frații Tate au fost amendați de Garda Forestieră Ploiești, după ce s-au filmat în timp ce și au publicat imaginile pe aplicația X (fosta Twitter).

„Hrănind animalele vagaboande”, a scris controversatul Andrew Tate pe platforma de socializare X.

Feeding the strays in Romania.

„În urma imaginilor publicate recent în spațiul public, în care se pot observa doi cetățeni care hrănesc intenționat un exemplar de urs prin fereastra autovehiculului, Garda Forestieră Ploiești s-a autosesizat și a aplicat ambilor contravenienți câte o sancțiune în valoare de 1.500 lei. Reamintim că hrănirea exemplarelor sălbatice este strict interzisă de legislația românească”, a precizat, joi, Ministerul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Chiar dacă Ministerul Mediului nu a menționat în postarea de pe Facebook cine sunt cei care au fost amendați, imaginea publicată de instituție alături de procesele verbale este o captură de ecran din clipul video publicat de Andrew Tate, pe X (fosta Twitter).

Și Tristan Tate a publicat un clip video „What kind of dog is this” (Ce fel de câine este acesta?), tot pe Twitter.

What kind of dog is this?

— Tristan Tate (@TateTheTalisman)