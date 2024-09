Ce se va întâmpla cu facturile la energie, începând din luna aprilie. Sebastian Burduja: Pentru acești consumatori, trebuie clar venit cu o măsură de sprijin (VIDEO)

Ministrul Energiei, , a fost întrebat, miercuri, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, ce se va întâmpla cu românilor începând din luna aprilie, când va expira plafonarea prețului la energie electrică.

“În primul rând, nu am un glob de cristal. Cu siguranță aș fi într-o altă poziție, dacă aș putea să vă spun cum va arăta piața energiei de anul viitor. Ea depinde de foarte multe lucruri, depinde de evoluția conflictului din Ucraina, depinde evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, depinde ce se întâmplă cu tranzitul de gaze rusești prin Ucraina, depinde de vreme, dacă va fi un an cu hidraulicitate mare, cum a fost anul trecut sau un an secetos, cum a fost anul acesta, va bate vântul anul viitor sau nu, deci lucrurile nu pot fi anticipate într-o atât de mare măsură.

Ceea ce pot să spun este că plecăm de la principii. Principiul de bază este ca românii care nu-și pot acoperi costurile la facturi, să primească un sprijin din partea statului și să nu aibă costuri mai mari cu utilitățile. Ne gândim și astăzi la acești români aflați în sărăcie energetică, deci, în general, un consum mic, de până într-o sută de kilowați oră, pe lună, și ei plătesc pe lună factura la curent undeva la 40 și ceva de lei. 40 și ceva de lei nu este un cost exorbitant pentru cei mai mulți dintre noi, dar sigur că probabil că sunt și români pentru care este mult”, a explicat ministrul.

Burduja a mai fost întrebat la cât ar ajunge factura la energie, din aprilie, fără ajutor din partea statului.

“Nimeni nu vă poate spune lucrul acesta, în prezent. Ce vă pot spune este că dacă ne uităm puțin la aceste prețuri, de astăzi și așa cum apar ele în factură, să luăm acest caz al unei gospodării care are un consum mic, de până într-o sută de kilowați/oră, pe lună, și are prețul plafonat la 0,68 lei kw/h.

Cea mai mare parte, bineînțeles, din acest cost este reprezentată de taxe și tarife. Avem tarif de transport, tarif de distribuție, certificate verzi, cogenerare și așa mai departe și, bineînțeles, TVA.

Dacă scădem toate aceste taxe, rezultă că energia activă plătită de un asemenea consummator, în funcție de regiune, pentru că tarifele de distribuție sunt puțin diferite de la o regiune la alta, în funcție de starea rețelei, ar fi undeva la 20, 11, 9, deci, dacă vreți, 204 lei raportat la cât găsim astăzi pe piața zilei următoare, piața spot, unde sunt prețuri de 600 de lei, de 800 de lei, de 1.000 de lei. Sigur e o poză într-o zi, au fost zile în aprilie, când a fost 300, 400, 350.

Concret, nu acoperă pe acest prag foarte ambițios, setat de România, în criză energetică, 0,68 lei kw/h pentru un consum mic, energia activă nu poate să fie 200 de lei. Nu cred că va fi anul viitor 200 de lei, ar fi un lucru fantastic să reușim asta, dar v-am zis, nu depinde de noi.

Și atunci, pentru acești consumatori, trebuie clar venit cu o măsură de sprijin”.