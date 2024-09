Cum se pregătesc autoritățile pentru iarnă. Sebastian Burduja, ministrul Energiei: Stăm mai bine ca oricând. Am făcut investiții fără precedent (VIDEO)

Sebastian Burduja (PNL), ministrul Energiei, a explicat miercuri, pentru B1 TV, cum se pregătesc autoritățile pentru sezonul rece. Azi tocmai a avut loc din acest an.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Ministrul Energiei, despre stocurile pentru iarnă

„Suntem în parametri cu toate pregătirile. Practic azi, în ședința de comandament, și am ținut s-o luăm din timp și să ne facem sanie vara, am recapitulat toate resursele pe care le avem la dispoziție pe partea de resurse.

Partea de gaze: avem stocurile de gaze 94%, 2,8 miliarde, cu 188 de milioane de metri cubi mai mult decât anul trecut într-o perioadă similară. Deci stăm mai bine decât oricând și nu sunt motive să ne îndoim de faptul că la iarnă nu am avea suficiente gaze pentru consum. Cu ce producem pe timp de iarnă, e adevărat mai puțin decât vara, și cu ce avem înmagazinat, reușim să acoperim consumul intern.

Apoi cărbunele: încă mizăm pe cărbune – cam 15% din mixul energetic e cărbune. Avem peste jumătate de milion de tone de cărbune de lignit la CE Oltenia, undeva la o sută cinci mii de tone la Electrocentrale Craiova – un CET important care dă apă caldă și căldură pentru Craiova și avem, față de anul trecut, o creștere mare de stoc la Paroșeni, pe huilă. Deci stăm iar mai bine față de anul trecut și suntem pregătiți în condițiile în care, totuși, în perioadă de caniculă cărbunele a fost de mare ajutor. (…)

Apoi hidro: avem undeva la 25-35, depinde de zi și oră, producție pe bază de hidro, acolo suntem cu rezervele de apă din lacurile de acumulare la peste 73%, un nivel mai mult decât în regulă, prudent. (…)

Ne bazăm și pe energia nucleară, acolo suntem cu reactoarele 1 și 2, ele funcționează la parametri optimi. La reactorul 1 au mai fost mici opriri.

Nu în ultimul rând, energia verde, solar-eolian. Am remarcat și azi la comandament că per total România ar putea să pună în funcțiune până la finele anului încă 1.700 de MW, o cifră impresionantă, și nu includ aici cifrele de la prosumatori. Și ei au atins o cifră record, peste 1.800 în luna iunie și sigur am depășit aceste cifre.

Mizăm și pe eolian, și pe solar, ca urmare a acestor fără precedent pe care le-am accelerat în ultimul an. Vorbim de 14 miliarde fonduri europene. Iată că începem să culegem roadele: începem să vedem capacități de stocare în baterii, noi arcuri solare și eoliene”, a explicat ministrul Sebastian Burduja, pentru B1 TV.