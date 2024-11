Corina Chiriac, mesaj emoționant după moartea lui Gabriel Cotabiță: „Îmi pare extrem de rău că nu am reușit să înregistrăm măcar un duet, să rămână” (VIDEO)

Corina Chiriac a avut o reacție emoționantă la aflarea veștii că Artistul a suferit un AVC și a stat mai multe zile în comă. Sâmbătă dimineață a fost anunțat decesul.

Corina Chiriac, reacție după decesul lui Gabriel Cotabiță

„Gabi a fost unul dintre colegii și prietenii mei de suflet, ne înțelegeam din priviri. Îmi pare extrem de rău că nu am reușit să înregistrăm măcar un duet, să rămână. Există un cântec în care apar și vocile noastre, dar nu este propriu zis un duet. A fost un profesionist, un om extrem de ager, care a a intuit schimbarea muzicală de a survenit după anii `90”, a declarat marea artistă Corina Chiriac, pentru

Gabriel Cotabiță a murit la vârsta de 69 de ani

Potrivit surselor , Gabriel Cotabiță a fost internat la Spitalul Universitar din Capitală după ce a suferit un AVC. El a stat mai multe zile în comă, iar sâmbătă dimineață a fost anunțat decesul său.

Cotabiță a avut de-a lungul timpului mai multe probleme de sănătate, iar în 2015 a suferit un infarct și a fost în comă mai multe zile.

Anunțul morții sale a fost făcut public de unul dintre cei mai buni și vechi prieteni ai săi, dirijorul Ionel Tudor: „Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate ca nu” etc)! Am lansat împreuna cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună! Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”.