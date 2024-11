Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani. Vestea tragică a fost făcută de dirijorul Ionel Tudor

Veste tragică! Gabriel Cotabiță, , a murit la vârsta de 69 de ani. Anunțul a fost făcut de unul dintre cei mai buni și vechi prieteni ai săi, dirijorul Ionel Tudor.

Care este cauza decesului celebrului artist

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață în urma unui accident vascular cerebral. În ultimii ani, artistul a stat departe de lumina reflectoarelor, în special după ce, în 2021, a fost internat din cauza .

Recent, se pare că din nou, iar Cotabiță ar fi ajuns din nou pe mâinile cadrelor medicale înainte de a se stinge din viață. Aceste probleme de sănătate s-au adăugat la perioada dificilă pe care a traversat-o după accidentul vascular cerebral din 2015.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate ca nu” etc)! Am lansat împreuna cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună! Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, se arată în lui Ionel Tudor.

Gabriel Cotabiţă, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti din România

Născut pe 1 februarie 1955, Cotabiță a devenit una dintre cele mai emblematice figuri ale muzicii românești, apreciat atât pentru vocea sa distinctivă, cât și pentru interpretările sale carismatice.

A început să cânte la o vârstă fragedă și a fost cunoscut pentru activitatea sa în cadrul trupei Pantera Neagră, iar mai târziu a avut o carieră solo de succes. În anii ’80 și ’90, Gabriel Cotabiță a fost unul dintre cei mai populari artiști din România, cu hituri care au devenit clasice ale muzicii românești, cum ar fi „Te iubesc” și „Un actor grăbit”.

De asemenea, Cotabiță a fost un membru activ al industriei muzicale, colaborând cu mulți alți artiști de renume și fiind un idol pentru mai multe generații de fani. A fost, de asemenea, implicat în diverse proiecte televiziunii și a continuat să susțină concerte până în ultimii ani.

Pe lângă cariera sa muzicală, Cotabiță a fost cunoscut pentru implicarea sa în viața socială și pentru relațiile apropiate cu mulți dintre colegii săi din industria muzicală. Moartea sa reprezintă o pierdere uriașă pentru muzica românească și pentru fanii săi din întreaga lume.

Mesaje de tristețe, după moartea marelui artist

„Este unul din momentele care-mi vor rămâne bine întipărite în minte pe viață! Îți mulțumesc. Ce trăiri, ce emoții și lacrimi de fericire!! Dumnezeu să te odihnească în pace dragul meu și om bun Gabriel Cotabiţă”, a scris Cezar Ouatu pe rețelele de socializare.

„Nu știu ce zi este astăzi, însă deja e foarte greu de dus. După Marius Bațu aflu acum că a murit și Gabriel Cotabiță. Incredibil! Toată copilăria mea i-am cântat piesele. Toată copilăria mea am încercat să îl imit. Toată copilăria mea… Drum lin, Maestre”, a scris Alin Dincă, solistul trupei Trooper.

„Mulțumesc Gabriel Emil Cotabiță pentru tot ce ne-ai dăruit cu talentul cu care ai fost înzestrat! Rămâi în suflet și în amintiri! Dumnezeu să te odihnească și să te aibă în pază”, a scris Gabriela Magdalena pe pagina de Facebook.