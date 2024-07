Coroana dentară pe implant: Etape și tipuri de materiale

O igienă orală riguroasă, completată de vizitele regulate la stomatologie înseamnă 0 riscuri pentru pacienții de toate vârstele. Din păcate, frica de dentist, preconcepția despre serviciile medicale costisitoare, dar și lipsa igienei orale conduc în timp la probleme grave de sănătate. Orice carie tratată în stadiu incipient te poate asigura că vei sta departe de probleme până la următorul consult de rutină. Pe de altă pare, o carie profundă sau o infecție puternică poate conduce la pierderea dinților.

Există și o parte bună aici. Un dinte pierdut poate fi înlocuit cu un , iar cu o igienă riguroasă, acesta poate avea o durată de viață de peste 30 de ani. Ți-ai pierdut unul sau mai mulți dinți de pe arcadă? Atunci, alege un și o coroană dentară cu aspect natural! Aceasta din urmă este partea vizibilă a dintelui, cea care trebuie să se completeze perfect cu ceilalți dinți de pe arcadă. Află toate detaliile despre coroana dentară pe implant din acest articol.

Ce este coroana dentară pe implant

Coroana dentară este o piesă protetică, realizată din materiale rezistente și prietenoase cu organismul uman, care se înșurubează pe implant, oferind zâmbetului strălucirea de care are nevoie. Practic, coroana dentară seamănă cu partea vizibilă a dintelui natural, cea care se află în exteriorul gingiei. Acum, datorită materialelor de înaltă calitate, coroanele dentare se deosebesc destul de greu de dinții naturali. Sunt deosebit de estetice, sunt rezistente și durabile. În plus, acestea se pot recomanda și în cazul în care un dinte a fost salvat, dar a căpătat sensibilitate. În acest caz, coroana dentară îi poate oferi protecția de care are nevoie. De asemena, sunt pacienți care optează pentru coroane dentare doar din punct de vedere estetic.

Etapele realizării unei coroane dentare pe implant

Poți beneficia și tu de o , după un consult de specialitate. Consultația este prima etapă, urmată de stabilirea planului de tratament. În funcție de caz, pacienții pot avea sau nu nevoie de extracții dentare și/sau de adiție de os. Urmează apoi igienizarea și pregătirea gingiei, inserarea implantului și etapa de vindecare. Implantul dentar este încărcat, în primă fază, cu o coroană dentară provizorie. La câteva luni distanță, în urma consultului de specialitate, se îndepărtează coroana provizorie și, în doar câteva minute, se aplică o coroană definitivă.

Tipuri de coroane dentare pe implant

La ora actuală există mai multe tipuri de coroane dentare, realizate din materiale diferite. Echipa medicală te va îndruma în așa fel încât să iei decizia potrivită. Iată care sunt opțiunile disponibile:

Coroane dentare zirconiu: Acestea sunt considerate cele mai moderne coroane dentare disponibile în cabinetele stomatologice. Zirconiul este un material rezistent, cu o naturalețe aparte;

Coroane integral ceramice sau coroane din porțelan: O altă opțiune populară în rândul pacienților din întreaga lume este ceramica – un material cunoscut pentru rezistență, dar și pentru aspectul deosebit de frumos;

Coroane metalo-ceramice: Aceste coroane dentare sunt realizate dintr-un strat metalic (de susținere) și un strat de ceramică. Este o opțiune mai puțin folosită în prezent, dar viabilă pentru o anumită categorie de pacienți.

În final, pacienții care au pierdut unul sau mai mulți dinți de pe arcadă trebuie să ajungă de urgență la stomatologie. Dacă nu se intervine la timp, osul începe să se resoarbă și va fi nevoie de o procedură de augmentare osoasă. Nu vrei să ajungi acolo și nici să scoți din buzunar o sumă considerabilă de bani. Mergi la control, alege un implant de calitate și o coroană dentară care să se potrivească foarte bine cu ceilalți dinți de pe arcadă!