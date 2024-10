Cresc din nou pensiile, de la 1 octombrie. Ce trebuie să știe toți pensionarii din România

pensiilor a creat multe discuții în rândul pensionarilor. Unii dintre acetia au primit bani în plus la , alții nu au primit deloc ori au primit doar câțiva lei. Însă, sunt și cazuri în care pensia a scăzut. Acei pensionari trebuie să știe că nu le va scădea pensia, ci vor primi aceiași bani pe care îi primeau înainte, doar că o perioadă de timp vor avea pensia înghețată.

De la 1 octombrie, pensionarii vor primi bani în plus la pensie, după ce s-a modificat pragul de impozitare.

Pensionarii nu vor mai plăti impozitul pe venit de 10%

Pragul de impozitare a pensiilor crește de la 2.000 la 3.000 de lei, ceea ce înseamnă o nouă majorare. Pensionarii nu vor mai plăti impozitul pe venit de 10%, potrivit .

„Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 3.000 lei. Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2024 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2024″, se arată în proiectul adoptat de Parlament.

Mai precis, un pensionar care avea o pensie de 2900 de lei, în septembrie, i s-a oprit un impozit de 90 de lei pentru cei 900 de lei care depășeau pragul până la care se aplica scutirea de impozit. De la 1 octombrie, același pensionar va rămâne cu suma întreagă.

Ce impozit va plăti un pensionar cu un venit brut de 5000 de lei

Totodată, un pensionar care avea un venit brut de 5000 de lei, în luna septembrie a plătit un impozit de 300 de lei. Din octombrie, acesta va plăti un impozit de 200 de lei.

„În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată”, a spus ministrul Muncii, la Realitatea TV, în urmă cu o lună, când a anunțat această măsură.

Mai precis, de la 1 octombrie, impozitul va reprezenta 10% din diferenţa ce depăşeşte 3.000 de lei.

Înainte de recalculare, potrivit statisticilor, pensia medie era sub 2.500 de lei și circa 80% dintre pensionari aveau pensii mai mici de 3.000 de lei pe lună.