Cum a reacționat un turist străin după ce a încercat mâncarea tradițională din România: „Trebuie să o spun: foarte mult subestimată”

Un pe TikTok ce părere are despre mâncarea tradițională din România. Cunoscut pe această platformă sub numele de Rudy, bărbatul le-a povestit urmăritorilor săi că în weekend-ul pe care l-a petrecut în țara noastră a luat câteva kilograme în plus, pentru că nu a putut rezista tentației și a încercat mai multe preparate tradiționale.

Turist străin uimit de mâncarea tradițională din România

În clipul video publicat pe TikTok, care a devenit viral imediat, Rudy a povestit cât de impresionat a fost de din România.

„Am petrecut weekend-ul în România și trebuie să vă spun ceva, bieți, am luat vreo cinci kilograme și sincer trebuie să o spun: foarte mult subestimată. Este una dintre cele mai bune din lume, trebuie să vă spun. Absolut incredibil, dacă nu ați mâncat-o niciodată, vă recomand să o încercați cât mai repede”, a spus el în videoclipul publicat pe TikTok.

În cele două zile pe care le-a petrecut în România, bărbatul, cunoscut pe TikTok sub numele de utilizator „Travel with Rudy”, a încercat mai multe preparate tradiționale, printre care: friptură de porc la grătar cu cartofi, mici, varză murată, pepene murat, gogonele, castraveți murați, ouă proaspete de țară, aperitive cu salam, pastramă, cașcaval și salată de boeuf, scrie .

Rudy nu a ezitat să încerce și băuturile tradiționale românești, cum ar fi pălinca, vișinata și vinul de casă.