Povestea unui român care a fost prins pe aeroport cu sarmale congelate în bagajul de mână / Unde trebuiau să ajungă preparatele tradiționale: „Nivelul standard...”

Un român a fost prins pe aeroport, în Canada, cu sarmale congelate în bagajul de mână. Charlotte Dobre, din Canada, fiica unui român și a unei italience, a povestit întreaga întâmplare într-un clip video publicat pe TikTok.

Odată ce a postat clipul video, tânăra a lansat și o provocare către cei care au părinți plecați în străinătate: să spună cel mai ciudat lucru pe care aceștia l-au făcut în țara lor de adopție.

„Am să încep eu. Tatăl meu este român, dureros de român, aș putea spune. Și acesta este primul an în care familia mea vine să mă viziteze în Toronto.

Avem o tradiție de Crăciun: în loc să mâncăm curcan, mama face lasagna pentru că este italiancă. Iar tatăl meu face sarmale, un fel de mâncare specific românească.

Tatăl meu este foarte pretențios cu sarmalele. Trebuie să fie făcute cu un anumit tip de varză. Altfel nu au același gust.

Așa că, știind acest lucru, a decis că cea mai bună soluție era să facă sarmalele la el acasă, în Calgary, să le congeleze, să le treacă de securitatea aeroportului, congelate, în geanta de voiaj, și să le aducă la mine acasă, în Toronto”, a povestit Charlotte.

În cadrul aceluiași videoclip, tânăra a prezentat și o fotografie cu sarmalele congelate în tava pe care călătorii își pun, de obicei, lucrurile care urmează să fie scanate.

„Acesta este un mesaj de la fratele meu, trimis de pe aeroport, în timp ce trecea de controlul securitate. Da, sunt sarmalele cu varză”, a mai spus ea, fără să ofere detalii despre ce s-a întâmplat cu pachetul tatălui ei.

