Dezastru ecologic în Grecia: Tone de pești morți pe o plajă din Volos

Tone de pești au fost aduse de valuri la mal în orașul-port Volos din Grecia, după ce condițiile meteorologice extreme au cauzat moartea lor în masă. Acești pești, veniți din lacul Karla și râurile apropiate, au umplut golful situat la 320 km nord de Atena.

Impactul acestui eveniment asupra afacerilor din Volos, mai ales a celor de pe faleză, a fost imens, reducând vânzările cu 80% în doar câteva zile, conform Camerei de Comerț din Volos. Multe restaurante și cafenele au fost nevoite să-și închidă temporar porțile din cauza mirosului insuportabil și a scăderii drastice a numărului de turiști.

Authorities in central Greece said on Thursday that they had dredged more than 100 tons of dead fish from the waters around the port of Volos, a scenic summer destination. The mass deaths of the fish were most likely caused by climate change.

