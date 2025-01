Doi turiști americani au fost fascinați de mâncarea românească. Care sunt cele 10 preparate de care s-au îndrăgostit

Un cuplu de americani, cu un portofoliu impresionant de țări vizitate, au fost recent într-o vacanță în România. Caleb și Taylor s-au îndrăgostit de-a dreptul de preparatele tradițional românești, care le-a transformat experiența din România în una de neuitat.

Caleb și Taylor au vizitat peste 40 de țări, la care, recent, s-a adăugat și România. Cei doi au petrecut o săptămână pe meleagurile românești și au testat o diversitate de mâncăruri tradiționale. Nu doar gustul și calitatea lor i-a surprins, ci și prețuri.

„După ce am petrecut o săptămână în excursie și (mai ales) mâncând prin România, am fost atât de șocați de cât de bună a fost mâncarea și de cât de ieftină este. Am încercat multă mâncare bună, dar iată primele 10 favorite ale noastre și lista de costuri (evident depinde unde mergi!)”, au spus cei doi într-un videoclip publicat pe Instagram, potrivit .

Doi americani cuceriți de mâncarea tradițional românească

Printre preparatele pe care le-au testat cei doi se numără sarmalele, , ciorba, micii, plăcina, papanașii, dar și covrigii. De asemenea, vloggeri s-au arătat încântați de prețurile mâncării, pe care le-au și menționat.

„Știm că unele dintre aceste alimente sunt mâncate în alte părți ale Europei. Ne referim la ‘tradiționali’ în sensul că se mănâncă la scară largă în România, nu că se mănâncă DOAR în România. Scovergi – $2.50- $4, Papanași – $6- $8, Sarmale – $8-11$, Pâine la grătar – 2,50$-4$, Gogoși – $2, Ciorbă acră – $4- $7, Placinta – $2, Mititei – 1,50 $, Găluște cu prune – aproximativ 1$ fiecare, Covrig – 50 cents to $1.50”, au mai precizat cei doi vloggeri americani.

Deși nu au reușit să vadă multe zone din țara noastră și au gustat o mică parte din cele mai cunoscute mâncăruri tradiționale, experiența lor a fost suficientă pentru a se declara cuceriți de țara noastră. Astfel, Taylor și Caleb au decis să își împărtășească călătoria cu urmăritorii lor din mediul online, acolo unde au strâns peste 20.000 de vizualizări.