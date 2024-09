Experiența unui român aflat în vacanță în Thassos. „Știți cum e, frate la frate și păduche la păduche…”

Sezonul vacanțelor încă nu s-a terminat pentru toată lumea. Chiar dacă în România vremea nu este potrivită pentru plajă, în țări precum Grecia turiștii încă sunt în căutare de relaxare și temperaturi plăcute. dintre insulele grecești preferate de români. În timp ce unii aleg insula aceasta an de an, pentru unii experiența nu a fost atât de plăcută.

Experiența românului

Este și cazul unui turist român care și-a împărtășit experiența pe un grup de Facebook. El a mers într-o vacanță î și a fost impresionat de plajele și atmosfera insulei, doar că prețurile au fost cam mari. El a povestit că a plătit 50 de euro pentru două șezlonguri, dar trebuia să facă și o consumație minimă, scrie

„A fost frumos, dăcât 50 de euro două șezlonguri, contra consumație obligatorie.

S-a băut milkshake la 8 euro, bere la 0.33 la 6 euro, s-a alea.

Am ascultat Ionuț Cercel, am ascultat Salam, frumos adică, pă chef, ca pentru împărați și magnați.

Noi mai pe sărăkie așa, că eram înconjurați de toată lumea bună de pe OF și influensări cu 10k de laikuri pe IG și tiktok, cu trabuce, buci și burți care beau șampanie din frapieră.

Da’ ne-a dat bon baiatu’! și nu a uitat să ne aducă aminte că mai avem de consumat 4 euro 50 după ce s-a lăsat soarele, așa că am mai luat o apă de 5 euro, să se facă 50 virgulă 50.

I-am dat una de 50, da’ până m-am scotocit de încă 50 de cenți mi-a zis bossao că dacă nu mai am, lasă de la el, că miroseam probabil a bară de autobuz.

Bine că nu ne-am cumpărat și de mâncare, noroc că aveam niște doze de pateu pentru pisicile din Thassos și boabe d-alea bune de la Agroland, dar erau promise deja lui Drăgan.

Știți cum e, frate la frate și păduche la păduche…”, a spus românul pe un grup de Facebook.

Reacțiile internauților

Internauții nu au ezitat să reacționeze la postarea românului. Mulți dintre ei au empatizat cu turistul, spunând că și eu au avut experiențe similar, dar au spus că acest lucru este de așteptat pentru locațiile de lux din Grecia.

„La marble beach așa e, nu se merită șezlonguri sau să mănânci/bei acolo. Pe restul plajelor ori primeai șezlongul gratis dacă făceai consumație de 10 euro,ori era 5 euro de persoana la Golden Beach. Noi am fost la începutul lunii”;

„Incearca si la Golden Beach, e mai lesne, 15 euro in consumatie si șezlong cu saltea nu cu plasa de tantari. Dar de ce sa faci, barosaneala”;

„E decent. La Scala ați fost? Un milion un burger”, au fost unele dintre comentarii.