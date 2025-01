Furtul tezaurului dacic | Ministrul Culturii, Natalia Intotero: Așa cum știți, a fost realizată o celulă de criză. Poliția olandeză nu permite distribuirea unor imagini și așteaptă rapoartele oficiale de la autoritățile olandeze și asigurator (VIDEO)

Ministrul Culturii, , a susținut, marți, o conferință de presă în care a dat noi informații cu privire la furat în Olanda

Intotero a vorbit, printre altele, și despre securizarea exponatelor pe toată durata expoziției.

„Așa cum știți, a fost realizată o celulă de criză”

“Așa cum știți, a fost realizată o celulă de criză, în coordonarea doamnei consilier de stat Ruxandra Ivan Rolul acestei celule de criză și componența acesteia este aceea de a veni cu o comunicare și cu o informare unitară înspre dumneavoastră Desigur, fiecare minister care face parte din această celulă de criză are acest rol de a veni în fața dumneavoastră ori de câte ori considerați a fi oportun pentru a vă aduce clarificările necesare

Ca elemente de noutate, securizarea exponatelor pe toată durata expoziției, piesele au fost depozitate în vitrine securizate conform cerințelor Muzeului Național de Istorie a României și asiguratorului.

Verificarea pieselor pe data de 26 ianuarie 2025, Muzeul Național de Istorie a României a transmis o echipă de muzeografi și restauratori la Muzeul Drents pentru a verifica starea de conservare și a coordona ambalarea pieselor pentru repatriere Echipa a fost responsabilă de asigurarea respectării condițiilor de siguranță în procesul de manipulare

Transportul în România, după finalizarea operațiunilor de ambalare, exponatele vor fi transportate în România, la sfârșitul săptămânii, prin transport aerian. Din motive de securitate, data exactă a revenirii nu va fi făcută publică.

Măsuri de securitate. Poliția olandeză nu permite distribuirea unor imagini și așteaptă rapoartele oficiale de la autoritățile olandeze și asigurator. Acestea vor fi transmise publicului în momentul în care situația va permite De asemenea, raportul privind măsurile de securitate aplicate de Muzeul Drents va fi transmis

Vă aduc la cunoștință, de asemenea, prin decizia primului-ministru, începând de ieri se află o comisie din partea Corp Control, care solicită documente pentru a face un raport cu privire la expoziția care a avut loc pe teritoriul olandez Au solicitat documente atât din cadrul Ministerului Culturii, dar dânșii sunt, o parte a echipei, și la Muzeul Național de Istorie, unde, de asemenea, au solicitat mai multe documente și mai multe clarificări .

Sperăm ca până la sfârșitul săptămânii, în curs, să avem și o concluzie a acestui raport mult așteptată de către fiecare român în parte. În egală măsură, în cursul acestei dimineți am revenit în țară. Am fost prezentă la ședința de Guvern, reamintesc că am avut o convorbire telefonică cu omologul meu, ministrul Culturii olandez, căruia i-am adresat această solicitare de a se implica cu toată puterea și, bineînțeles, cu atribuțiile pe care dânsul le are, astfel încât cele 4 obiecte de o valoare inestimabilă pentru România și pentru fiecare român în parte să fie identificate în cel mai scurt timp, făptuitorii să fie prinși, și aceștia să revină acasă.

În egală măsură, în marja evenimentului care a avut loc în cursul după amiezii de ieri la Auschwitz, am avut o discuție cu primul ministru olandez și câteva opinii, de asemenea, cu regele, insistând foarte mult pe aspectul de celeritate în soluționarea acestei anchete, prin instituțiile care sunt în coordonarea Guvernului, de asemenea, am reamintit disponibilitatea Guvernului României, a prim-ministrului, prin Ministerul Afacerilor Interne, așa cum a și expus domnul ministru Cătălin Predoiu, de a sta la dispoziția autorităților olandeze cu tot ceea ce trebuie, astfel încât, în cel mai scurt timp, această situație să se rezolve în modul favorabil, în sensul ca făptuitorii să fie prinși și tezaurul să fie repatriat în România, dacă va fi nevoie, inclusiv pentru a trimite formă de sprijin, specialiști din domeniu. Pentru moment, așteptăm reacția autorităților olandeze”, a spus ministrul Culturii.