Gheorghe Ialomițianu (PMP): La Ministerul de Finanțe s-a ajuns foarte rău. Domnul ministru Boloș nu știe pe ce lume se găsește. Este vorba de o încălcare a legii, să nu stabilești impactul bugetar (VIDEO)

Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, a avut o intervenție în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a vorbit despre salariile unora dintre români care vor scădea de la 1 noiembrie, în urma pachetului de măsuri fiscale adoptat de Guvern.

“Să știți că la Ministerul de Finanțe s-a ajuns foarte rău. Ori e lipsă de responsabilitate ori este superficialitate. Am văzut și ordonanța dată cu măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare. Impact bugetar zero, deci ei nu calculează, ei nu știu care e impactul bugetar, câți bani trebuie să aducă la bugetul statului. Domnul ministru Boloș nu știe pe ce lume se găsește. Păi, potrivit legii finanțelor publice, orice act normativ prin care reduci cheltuielile sau mărești salariul minim pe economie, că aici e o supraimpozitare mascată, trebuie să prezinți impactul bugetar. Ori le e frică să nu fie atacați, exercițiu de imagine, ori în Ministerul de Finanțe nu mai sunt profesioniști. Și este vorba de o încălcare a legii, să nu stabilești impactul bugetar, pentru că acea ordonanță privind aplicarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor are în nota de fundamentare necesitatea de a se încadra în ținta de deficit bugetar de 4,4 %. Și tu să nu stabilești impactul bugetar este chiar și neconstituțional. Atunci, de ce mai dai o ordonanță de urgență, iar legat cu salariul minim pe economie e o supraimpozitare mascată pentru că statul își ia peste 42 % din acea creștere și n-au bani ca să mai facă față plăților până la sfârșitul anului. Deci e o disperare de bani, dar este pe de altă parte și o lovitură dată mediului de afaceri și a locurilor de muncă. Pentru că automat ori mărești prețurile, ca să poți să-ți acoperi cheltuielile, ori reduci numărul de locuri de muncă și atunci nu mai poți funcționa.”