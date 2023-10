Gigi Becali, mesaj neașteptat pentru Dan Șucu, la scurt timp după ce l-a numit pe acesta „sclav”: „Am puterea să recunosc”

După escaladarea scandalului cu Dan Șucu, . În urma afirmațiilor făcute de patronul FCSB, care a folosit termenul „sclav” pentru a se referi la rivalul său de la Rapid, acesta din urmă a dat curs unor declarații extrem de controversate. Conflictul a izbucnit după ce echipa din Giulești a votat împotriva eliminării regulii U21 din Superliga, o inițiativă promovată la acel moment de către Gigi Becali.

Gigi Becali i-a cerut iertare lui Dan Șucu

lui Gigi Becali, iar la scurt timp acesta din urmă a ales să vorbească despre subiect pentru ProSport. Magnatul din Pipera și-a exprimat regretul pentru atacul inițial extrem de aspru pe care l-a lansat asupra lui Dan Șucu. Cu toate acestea, nu s-a oprit aici și a adăugat că apreciază eforturile depuse de acesta încă de când a devenit acționar majoritar al echipei Rapid.

„Am puterea sa recunosc că am greșit. Am vorbit la nervi de Dan Șucu și nu trebuia să îl fac sclav. Omul a dus Rapidul pe un drum bun, iar Rapidul fără el nu putea să urce atât de sus. Angelescu nu putea să ducă singur Rapidul pe acest drum bun. De astfel de oameni avem nevoie în fotbalul românesc, iar Șucu este un om potent financiar, dar și un om care se pricepe la afaceri. Oricum, Șucu a stat prea mult de atunci ca să îmi dea o replică.

Eu chiar m-am mirat că a stat atât de mult. Iar dacă a spus ceea ce a spus acum de mine, nu am cum să mă supăr, deoarece eu l-am jignit primul. La ora actuală Rapidul joacă mult mai bine față de echipele pe care eu le credeam în stare că o să îmi pună probleme în lupta pentru titlu, iar asta i se datorează unui om ca Dan Șucu. Eu atunci am fost prea supărat, deoarece mă așteptam ca lângă mine și Mititelu o să vină și o să ne susțină și patronii ăștia din noul val. Până la urmă ceea ce eu voiam era bine și pentru Rapid. Dar poate că Șucu are dreptate, iar eu trebuia să abordez altă strategie. Unui om ca Șucu nu am de ce să îi mai răspund acum, deoarece eu am greșit primul față de el”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru .

„Nenea Șucu, sclav. Care se dă patron de mobilă și se dă deștept pe la televizor, că el vorbește în funcție de nu știu ce regulamente. El se dă deștept, dar vrea să fie sclav. El, Șucu, care el e patron, vrea să fie sclav. Băi, sclavule, atunci, de Șucule!”, a fost declarația controversată a lui Gigi Becali.