Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 21 – 27 iunie 2024. Aspecte astrale de mare forță (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 21 – 27 iunie 2024. Invitatul său a fost Lucrețiu Tudoroiu.

„Aspecte astrale de mare forță săptămâna următoare, fenomen de Lună Plină și nu numai, un Venus care are o foarte mare putere în semnul Leului, un Jupiter care se găsește pe un grad foarte special, vom vedea imediat, un grad care are o semnificație aparte, gradul 12 în semnul Gemenilor, în continuare conjuncție Uranus – Marte, nodurile lunare pe axa Berbec – Balanță, care invită la dinamism, dar doar în acele zone în care simțim pe undeva că energia noastră trebuie coordonată, un Neptun pe gradul 359, care în fiecare zi ce trece are alt mesaj pentru noi”, a spus Alina Bădic în debutul emisiunii de pe B1 TV.

Berbec

Pentru voi, acest Jupiter pe gradul 72 se găsește pe casa a III-a, pe casa negocierilor, a ideilor, pe casa tuturor discuțiilor pe care le putem purta cu cei din jur. Ca atare, ar trebui să fiți creativi în tot ceea ce ține de negociere, de discuții, de perfecționare a capacităților voastre de negociere. Trebuie să aveți o anumită ușurință în a vă manifesta în aceste negocieri!

Taur

Dacă vă coordonați activitățile spre o zonă în care știți că este bine să vi le orientați, nu aveți cum să nu aveți reușită! Ceea ce este interesant e că poate fi o reușită vindecătoare. Altfel spus, chiar vă puteți vindeca în această perioadă, fie că este vorba despre traume, răni sau chiar boli. Orice acțiune pe care o faceți are o pârghie către sistemul nervos și vă veți simți rău dacă faceți lucruri contradictorii cu ceea ce vă spune sufletul.

Gemeni

Cel mai relevant aspect pentru voi în această perioadă este legat de prezența lui Jupiter pe gradul 72. Ca atare, obligatoriu trebuie să găsiți această zonă în care să fiți foarte creativi. În cazul vostru, orice formă de negociere este privită de către univers cu foarte multă înțelegere – altfel spus, universul vă susține în orice formă de negociere. Călătoriile, de asemenea, sunt încununate de succes. Puteți face călătorii în urma cărora veți avea foarte multe reușite, foarte multă inspirație.

Rac

S-ar putea să aveți o discuție foarte constructivă cu prietenii sau cu o persoană care reprezintă ceva din punct de vedere al pedagogiei și veți primi mentorat. Totodată, aveți o zonă de creștere la nivel emoțional. Aceste zile sunt foarte puternice, iar Luna Plină în general stimulează tot ceea ce ține de paranormal. Nu sunt zile favorabile jumătăților de măsură!

Leu

Sunteți o zodie foarte încercată în aceste zile! Luna Plină vorbește despre muncă vs introspecție – mare atenție cum negociați în această zonă! Aveți parte de experiențe paranormale puternice, chiar dacă, în egală măsură, sunteți invitați să aveți și o viață foarte concretă, foarte pragmatică. Perioada vă vorbește despre existențele anterioare, despre lumea de dincolo, despre persoane cu care interacționați la nivel energetic.

Fecioară

Este foarte important să fiți creativi din punct de vedere profesional. Tot ce ține de ascensiune socio-profesională acum este foarte „inflamat”, practic „stă să crească”. Altfel spus, din punct de vedere profesional puteți face lucruri explozive, de-a dreptul incredibile. Jupiter vorbește despre ușurința în manifestarea materializată exact pe casa carierei! Ca atare, este bine să dați atenția cuvenită spațiului socio-profesional și să vă implicați foarte mult la locul de muncă.

Balanță

O Lună Plină care are o semnificație foarte profundă! Chiar dacă sunteți în concediu, puteți primi o informație legată de spațiul socio-profesional, dar există și o informație care cuprinde planul domestic. Oricum primiți informații și prin prisma aspectelor pe care le face Venus. Totodată, această planetă vă vorbește despre o sursă de venit foarte puternică, despre o șansă de a crește într-un anumit domeniu. Trebuie să vă folosiți potențialul la maxim!

Scorpion

Sunteți puși pe fapte mari, iar Luna Plină vă aduce mult aplomb în tot ceea ce faceți! S-ar putea să aveți o întâlnire destul de constructivă cu persoane care au aceleași preocupări cu voi. Deși ar putea fi vorba despre o persoană cu o personalitate ușor copleșitoare sau arogantă, nu sunteți deranjați de această atitudine, ci sunteți mai compatibili cu o astfel de manifestare. Sunteți predispuși către lucruri constructive în aceste zile!

Săgetător

Luna Plină vorbește despre o putere dincolo de logica minții, o putere pe care o simțiți din plin! Pur și simplu simțiți nevoia să faceți ceva. Sunteți intuiviti, sunteți plini de energie, de elan, sunteți entuziasmați. Simțiți nevoia să vă sunați prietenii și, în aceste zile, n-ar strica să vă gândiți ce persoane v-au impactat de-a lungul timpului în diverse domenii. Este important să faceți această evaluare relațională.

Capricorn

Astrele vorbesc despre șansa de a vă raporta direct la o situație care v-a ridicat o problemă. Este vorba despre o situație care v-a provocat în mod direct, de parcă „v-a declarat război”. Este important să înțelegeți substratul acestei situații și să existe o abordare spirituală a conflictului. În altă ordine de idei, simțiți această Lună Plină din plin și puteți avea foarte multe revelații, puteți visa lucruri interesante.

Vărsător

Aspecte foarte interesante! Uranus este de mare forță și vă amprentează puternic tot ceea ce ține de sfera uraniană. Planeta vorbește din plin despre tot ceea ce înseamnă inventivitate, creativitate. Ar trebui să vă găsiți eul profund pentru că de acolo vă vine forța! Aveți acum posibilitatea extraordinară de a depăși o serie de blocaje!

Pești

Mult mesaj karmic! În aceste zile aveți ceva de înțeles și de învățat. Universul comunică foarte intens cu voi. Practic, astralul se conectează la voi și vi se adresează direct, de parcă v-ar scrie pe cer o informație și nu trebuie decât să o recepționați. Este cel mai puternic aspect de care beneficiați și poate chiar și sub forma unui vis. Puteți întâlni persoane cu care sunteți foarte compatibili, persoane care vă pot ajuta, poate apărea chiar o revelație! Trebuie să fiți un pic mai tonici și mai curajoși în acele zone care poate că o vreme au fost lăsate în plan secund.