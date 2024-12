Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22 – 28 decembrie: Zodia care nu mai urmează linia de destin. „E cazul să ieșiți din aceste situații cât mai repede” (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 22– 28 decembrie 2024.

O perioadă portal de mare forță până la sfârșitul anului. Suntem mult mai legați de existențele anterioare în această perioadă de final de an deoarece există anumite aspecte despre care vom discuta astăzi care sunt foarte bine determinate și foarte ferme și ne explică extraordinar de mult cât de puternic poate să fie trecutul nostru într-un context în care aspectele astrale prezente vorbesc mult mai mult decât în alți ani despre această conexiunea care se realizează între matricea noastră actuală și matricea noastră dinainte de existență.

Un nod nord care ni se adresează în mod direct și care ne cere un lucru esențial și anume să dinamizăm, să ne punem la treabă acolo unde nu am făcut lucrurile așa cum trebuie. Cu siguranță în viața fiecăruia dintre dumneavoastră există un domeniu, există un pasaj, un palier de care nu v-ați ocupat prea mult, adică v-ați ocupat teoretic dar nu v-ați ocupat concret. Din punctul de vedere al punerii în practică trebuie să înțelegem faptul că sunt anumite zone în care chiar trebuie săînvățăm să punem lucrurile în practică. Chiar trebuie să ne organizăm și să dăm atenția cuvenită elementelor concrete, elementelor care țin de elementele practice.

Berbec

Vorbim despre celebra poziționare sapturiano-nepturiană pe casa a 12-a. Aici avem și Saturn și Neptun, ca de obicei pe casa a 12-a. Conjuncție cu Nodul Nord în semnul dumneavoastră, ca atare pentru nativii berbec se produce o intrare pe linia de destin prin intermediul unor activități care vă solicită destul de mult din punct de vedere energetic. Deci, cu siguranță există persoane în viața dumneavoastră care au apărut în ultima vreme. Relațiile care sunt în desfășurare acum, persoane care vin să vă suprasolicite, vin să vă pună într-o anumită dinamică, persoane față de care aveți o anumită afinitate din punct de vedere energetic. Această conjuncție nodul nord-neptun vorbește despre o afinitate emoțională pe care o aveți pentru aceste persoane care vă dinamizează sau propun tot felul de proiecte.

Taur

Aici avem un aspect foarte semnificativ. Venus în semnul Vărsătorului și Pluto aici, într-o ecuație foarte frumoasă cu Uranus în semnul dumneavoastră vorbesc desăre faptul că a avenit momnetul să înțelegeți că nu toate relaționările duc la ceva care vi se adresează sufletește și fiecare relaționare are rolul ei. Ativii taur parcă baletează între tot felul de persoane care au o componentă total diferită. Putem să îi găsim dimineața în compania unor persoane și seara în prezența unor oameni total diferite, care funcționează după alte principii. Ca atare, nativii taur sunt un pic copleșiți de tăvălugul acesta al personajelor care vin către ei. Există o perspectivă financiară pe care ar trebui să o simțiți, pregătește o perioadă foarte plorifică din punct de vedere financiar, foarte constructivă.

Gemeni

Ne aflăm într-o perioadă portal până la finalul anului. Este o perioadă care vine cu această marcă a celor două sextile foarte puternice. Ele sunt marca sfârșitului de an: Neptun-Pluto și Neptun-Uranus. Două sextile care vorbesc despre faptul că pe undeva dacă nu știm exact unde suntem foarte puternici este imposibil să nu ieșim în câștig. Degringolada are loc mai mult la nivel de sine. Acest jupiter care propune expansiunea atunci când este pe ascendent, adică în semnul nostru, dar pe de altă parte poate să și inhibe dacă noi nu ne-am descoperit adevărata vocație.

Rac

Ne pregătim în aceast traseu de până la sfârșitul anului, și am tot spus că sfârșitul anului este o perioadă portal cum ese și începutul anului. Adică ultimele zile din an și primele zile din an, deja am intrat pe perioada portal. Nu am intrat pe portal doar pentru că este sfârșitul anului, ci pentru că aspectele sunt de așa natură încât predispun la crearea unui culoar cu ultimele existențe, cu slăbiciunile noastre. Pe undeva trebuie să ne înțelegem slăbiciunile. Este o altă șansă minunată pe care o avem la acest final de an. Această lună nouă în semnul Capricornului, în semn opus practic, și cu luna în exil în semnul Capricornului în ultima zi din an conjunctă cu soarele și într-un sextil superb cu saturn în pești. Această lună nouă vorbește despre această componentă cu ultima existență. Deși nativii rac trebuie să înțeleagă foarte clar ce se întâmplă, ce se descarcă din ultima existență pentru că pe undeva și ei descarcă ceva. Sunt lucruri care trebuie spuse, sunt lucruri pe care dacă nu le atingi este posibil să nu le mai înțelegi niciodată în viața actuală.

Leu

Nu este chiar atât de confortabil să tranziteze marte semnul nostru, dar marte este destul de confortabil în semnul Leului, însă perioada este destul de dură din punct de vedere al agitației cu atât mai mult cu cât avem în continuare marte opus cu pluto. Leii trăiesc niște conflicte interioare sau le trăiesc altora conflictele, deci este posibil să simțiți conflictele prin care trec cei din jurul dumneavoastră. Trebuie să găsiți o strategie, trebuie să găsiți o formulă să minimizați conflictele. Perioada poate destul de fermă, destul de dură doar dacă nu știm cum să o gestionăm ca la carte.

Fecioară

Evident vorbim și despre solstițiu astăzi, despre faptul că sigur este perioadă portal între solstițiu și această lună nouă cu totul și cu totul specială pe data de 31 decembrie, o lună nouă care aduce în prim-plan faptul că ne putem conecta cu ultima existență. Deci perioada 21 decembrie, solstițiu, și 31 decembrie, aceste 10 zile sunt zile portal. Este foarte important să descoperim cum ne putem raporta în această perioadă exact la acele lucruri care pe undeva vă reprezintă într-un mod special dar totuși nu ați acordat importanța cuvenită pe parcursul anului.

Balanță

Balanțele sunt cam expuse. Există o dorință foarte mare a nativilor balanță de a intra pe un tronson în care lucrurile încep să meargă ca la carte. V-ați săturat de blocaje, de situațiic are nu vi se adresează. Nativii balanță nu mai suportă pur și simplu situații sau persoane care vin în jurul lor doar de dragul de a veni și chiar nu li se adresează. Vă doriți într-o măsură foarte semnificativă să aveți de-a face cu persoane care știu ce vor, cu persoane care chiar pot să vă ajute sau cu care chiar puteți să aveți o discuție semnificativă. Acest careu în t și această recepție mutuală neptun-jupiter este foarte consistentă pentru că Jupiter este un semn de aer, pentru că și mercur ca și guvernator de semn de aer vi se adresează este și pe casa a treia pentru dumneavoastră. Acest careu în t poartă o semnificație profundă.

Scorpion

Perioada portal vorbește foarte puternic despre faptul că trebuie să culegeți avantaje de la următoarele aspecte astrale. În primul rând, proaspăta intrare a lui Neptun în Vărsător vi se adresează direct, pe casa a treia, casa relațiilor. Atenție ce relație aveți pentru că ele vor deveni foarte consistente și insistente. S-ar puea să apară persoane care zilnic își doresc să vorbească cu dumneavoastră, chiar într-un mod ușor abuziv. Important este cum le gestionați. Pentru că nu trebuie să fiți acum non-stop în alertă relațională. Rebuie să vedeți ce relații păstrați, ce relații rămân într-un ansamblu foarte special pentru dumneavoastră și ce relații le puteți lăsa pe o zonă nonagresivă, pe o zonă în care vă vedeți, dar nu neapărat zilnic cu acei oameni.

Săgetător

Este foarte greu să aduceți la un numitor comun toate relațiile pe care le aveți, toate persoanele cu care interacționați, toate vorbele care vi se spun, toate interacțiunile verbale și toate promisiunile care vi se fac. Este un foarte mare haos. Este multă energie consumată inutil și lucrurile acestea vă scot din sărite pentru că nu vă place să consumați energia în van. Nativilor Săgetător nu le place consumul energetic inutil, nu le plac nici discuții inutile, nici discuții care nu duc la nimic consistent, relaționare cu persoane care nu au nicio noimă în viața dumneavoastră, nu vă plac nici întâlniri de dragul întâlnirilor și așa mai departe. Perioada este foartea grea de dus de către nativii Săgetător pentru că ea în sine este o perioadă delicată, dură.

Capricorn

Chiar dacă avem o cuadratură Soare-Neptun, aceasta spune în felul următor: minimizați cât puteți orice formă de confuzie. Sunt câteva zile foarte agresive pe zona aceasta de confuzie care spun în felul următor: dacă vreți să minimizăm minimizăm confuzia, nu relaționați cu persoane confuze, relaționați cu persoane care știu ce vor, cu persoane care știu să vă ajute și pe dumneavoastră să înțelegeți ce doriți și să relaționați cu persoane care au un drum mai clar, mai curat, mai bine determinat și conturat. Este foarte important să nu discutați lucruri care au un grad de intimitate cu persoane în care nu aveți încredere.

Vărsător

Doar o graniță este ocupată de Pluto. Venus este deja la jumătatea semnului dumneavoastră, Pluto este opus lui marte. Ce înseamnă aceste aspecte? Înseamnă că ne pregătim să declanșăm tot felul de situații din care vom avea de învățat iar dacă nouă ni se va părea că nu ne mai reprezintă ceva nativii vărsător vor deveni una dintre zodiile cu cel mai mare aplomb și cu cea mai mare institență și consistență în a ieși din situații care nu mai duc nicăieri. Uneori este toxic să îți meargă bine într-un domeniu și tu să nu te mai simți bine. Deci ție îți merge bine, câștigi bine, ai autoritate, lucrurile merg într-o direcție benefică financiar și profesional, și ouși sufletul tău este profund nemulțumit, sufletul tău simte că stagnează, că nu mai are rost acolo. Înseamnă că nu mai ești pe linia ta de destin. E cazul să ieșiți din acele situații și cât mai repede.

Pești

Avem următorul aspect: Un saturn acum foarte puternic cuadrat cu mercur asta înseamnă că trebuie să descoperiți un neadevăr, ceva care vă agresează la nivel subtil, poate să nu fie ceva cu care vă intersectați într-un mod frontal, dar este ceva care la nivel energetic vă perturbă destul de mult. Identificați care este factorul de stres, elementul verbal care vă agită, care vă agresează. Este ceva care vine către dumneavoastră și nu se porivește.