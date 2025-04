Oana Ioniță trăiește o traumă după divorț: „Te poți trezi că nu mai ai copilul lângă tine. Eu nu vreau să abandonez”

Oana Ioniță, fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor”, trăiește o traumă de când de Florin Budnaru. Maxim, băiețelul lor, stă la el, iar coregrafa îl vede foarte rar. Ea speră ca instanța să-i dea câștig de cauză, ca să poată sta mai mult cu copilul.

Oana Ioniță își vede rar fiul

„Când am divorțat, au fost șase luni în care eu nu am avut un program cu el. Acum mi s-a dat un program: trei zile la două săptămâni, ceea ce mi se pare foarte puțin. Aș vrea să stăm împreună mai mult, e un timp pe care eu l-am pierdut. Eu sunt în situația aceasta de doi ani și mă așteptam ca lucrurile să se rezolve mai repede. Când sunt cu el, îl văd bine, dar când suntem separați, îl simt mai alienat. Stă mult cu tatăl lui, iar atunci nu mai este atât de sincer. Cât e acolo, nu-mi răspunde mereu la telefon, e ocupat, are și el telefon”, a spus coregrafa, pentru

Ea crede că fostul soț pe băiat: „Când ai mai mult timp cu copilul tău, își poți implementa sistemul tău de gândire și considerentele despre celălalt părinte. În cazul meu, copilul spune că nu vrea în Egipt, nu vrea Maldive, că Disneyland arată plictisitor, adică lucruri pe care nu le-ar spune un copil. Atunci își dai seama că nu mai e el. Nu mai vorbești cu el, ci cu fostul soț sau soție. (…) Eu am crezut că timpul va fi egal, dar am fost prea credulă și am zis să încercăm să comunicăm, dar poți intra în această capcană și te poți trezi că nu mai ai copilul lângă tine. El momentan nu poate să-și manifeste dorința de a sta cu mine, dar ar vrea. Când am divorțat, el a spus că vrea să stea cu amândoi! Copiii noștri și-au dorit să fie cu amândoi, dar, între timp, lucrurile s-au schimbat. Când un copil stă cu un părinte, copilul devine un pansament, preia toate depresiile, anxietățile părintelui cu care locuiește”.

Cine o ajută pe Oana Ioniță să facă față traumei

În schimb, Oana Ioniță o are alături pe Isabel, fiica sa dintr-o relație anterioară căsniciei cu Florin Budnaru. Fata îi calcă pe urme: „Isabel tocmai m-a sunat să mergem la Brăila, are olimpiada de coregrafia. Ea îl iubește mult pe fratele ei. Când el vine la noi, face orice să-i facă un ambient plăcut. Nu aș vrea că tot ceea ce se întâmplă în viața mea să nu o afecteze, pentru că și ea are multe problemele la adolescență, la 14 ani. Ea trebuie să se focuseze pe școală, să învețe cât mai multe”.

Oana mai e ajutată și de mama sa, care o încurajează să lupte în continuare pentru fiul ei: „O am pe mama care mă ajută. De multe ori nu are păreri competente, pentru că are și ea o vârstă, dar simt la ea acea forță care mă ajută să depășesc orice situația. De multe ori mă sfătuiește nu să abandonez, dar să-mi văd de viață, căci copilul va crește și se va întoarce la mine, dar eu nu simt asta! Nu vrea să fac pronosticuri, dar nu pot să abandonez ideea! Nu vreau să pierd anii aceștia. Nu vreau să aștept! Voi avea termen pe 19 aprilie și sper ca lucrurile să se remedieze!”.