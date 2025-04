Actrița Mirela Oprișor, „Aspirina” din „Las Fierbinți”, a povestit cum l-a întâlnit pe soțul ei. „Cred că cel mai mare secret este prietenia”

, cunoscută pentru rolul Aspirinei din serialul de la Pro TV „Las Fierbinți” a povestit cum l-a întâlnit pe ei și care este secretul unei căsnicii de lungă durată, scrie .

Cum s-au cunoscut cei doi

Actrița a spus că ei s-au cunoscut în , la admitere.

„Povestea de dragoste s-a înfiripat că ne-am întâlnit, prima dată, în timpul examenelor. Sau după examene, parcă, nu știu. Nu, nu, înainte de examene! Pe holuri, am ieșit la o cafea. Nu mai știu. Stai, stai, stai, că mă gândesc! După examen sau înainte de examen? După. Nu. La examen, eu am primit un monolog și nu-l spuneam bine. La un moment dat, cei din comisie – care era compusă din Olga Tudorache, Adrian Pintea, Vlad Zamfirescu, Gelu Colceag, niște somități acolo, Dem Rădulescu – mi-au zis: «Hai să-i dăm o temă fetei ăsteia». M-au chemat la bancul lor și mi-au arătat mai multe fotografii care erau cu băieții care dădeau la institut. Și au zis: «Alege pe unul de aici, din aceste poze, și te așezi pe scaun». Deci mi-au dat o temă, probabil ce făceam eu acolo era fals. Și au zis: «Alege o poză și zi acest monolog cu gândul la băiatul ăsta, care e plecat acum în armată». Și l-am ales pe soțul meu. După care, l-am reperat eu pe holuri, pe acolo, înainte de a începe școala și i-am zis: «Uite, știi ce a pățit? Că eu te-am ales pe tine». Am ieșit la o cafea și așa s-a întâmplat totul”, a dezvăluit Mirela Oprișor, pentru viva.ro.

Cei doi sunt căsătoriți de 22 de ani, însă au avut și o lungă perioadă de pauză, de 8 ani, mai exact.

„Eu cred că e greu, în zilele noastre, să păstrezi o relație, pentru că fricile sunt altele, noi gândim altfel, crizele de vârstă le percepem altfel decât părinții noștri. E totul altfel, nu-ți mai pune problema că e ca atunci. Cred că cel mai mare secret este prietenia, înțelegerea, sinceritatea. Nu știu. Habar n-am”, a mai spus actrița.