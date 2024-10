Horoscop Alina Bădic săptămâna 20 – 26 octombrie 2024. „Trebuie să înțelegem anumite lucruri care nu mai suportă amânare” (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 20– 26 octombrie 2024. Invitatul său a fost Lucrețiu Tudoroiu.

Horoscop Alina Bădic săptămâna 20 – 26 octombrie 2024

„Un moment de mare forță. Vorbim despre o perioadă post-eclipsă, o perioadă care este portal în sine, se întâmplă lucruri, se descarcă tot felul de programe. Există un fel de simbioză karmică, intrăm pe tot felul de intersecții de destin cu persoane cu care avem ceva de împărțit. Trebuie să înțelegem anumite lucruri care nu mai suportă amânare. Trebuie să acceptăm anumite situații în care este un dat al lucrruilor, nu putem amâna anumite situații dar nici nu putem programa ceva ce nu este în destinul nostru, nu putem forța mâna destinului în această perioadă. Vorbim despre o forță deosebită cu care avem de a face pentru că există multe planete pe grade anaretice, există multe semne de întrebare și există multe situații critice cu care ne intersectăm și trebuie să știm cum să reacționăm. Trebuie neapărat să ne poziționăm zilele acestea de situații limită și să nu uităm că perioada este mult mai dură decât până acum. Vorbește despre faptul că anumite proiecte, anumite structuri nu mai suportă niciun fel de amânare. Trebuie regândite, rearanjate, repoziționate pentru că ele nu sunt configurate corect. Nu se mai acceptă să continui și să persiști în aceeași greșeală”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Este foarte important să își înțeleagă structura casei a 12-a, o casă care vorbește despre liniște sufletească, despre meditații, introspecție, rugăciune și despre înțelegerea sufletelor celorlalți. Ca atare, nativii berbec se găsesc în situații în care trebuie să se repoziționeze față de cel puțin câteva persoane din jurul lor din punct de vedere sufletesc. S-ar putea să vină tot felul de oameni către dumneavoastră cu probleme, cu zone de apăsare și pe undeva această natură puternic încadrată în tipologia yang e va duce către energia yng care este melancolia, grija față de ceilalți, empatia, meditația, introspecția.

Taur

Avem o proaspătă intrare a lui Venus în semn de foc, în semnul Săgetătorului, acolo unde este amplificată natura nobilă venusiană, un venus care este puțin agresat de către Uranus. Ca atare există o mică discreptanță între ceea ce vă doriți din punct de vedere relațional, vă doriți poate o constanță pe care nu puteți să o aveți exact așa cum au gândit-o nativii taur, este o sugestie de flexibilitate zilele acestea. Parcă trebuie să vă împărțiți între mai multe persoane care toate par a avea un rol în viața dumneavoastră. Este vorba despre sistemul relațional care trebuie și mai bine pus la punct.

Gemeni

Ce ar putea să îi dezavantajeze pe gemeni săptămâna viitoare este acest soare care este totuși puțin devitalizat, este și în cădere în semnul balanței și prinde și aspecte neplăcute cu Marte și cu Pluto. Pentru gemeni găsirea unui spațiu vital este foarte importantă. Chiar dacă avem jupiter în semn, totuși acest jupiter nu garantează permanent obținerea vitalității. Jupiter arată un soi de curiozitate, optimism, dorința de a călători, de a avea mentori sau de a fi ghid pentru alții, dorință de a performa în spațiul spiritualo-profesional, dar nu înseamnă neapărat că suntem plini de vitalitate.

Rac

Evident, eclipsa aceasta a fost foarte puternică, mai ales pentru nativii rac. Ea a vorbit și a descărcat un program care are legătură și cu spațiul domestic, dar și cu spațiul profesional. O eclipsă care vorbește și despre un soi de reevaluare a relațiilor. De multe ori avem în jurul nostru persoane pe care nu le evaluăm corect, din punctul de vedere al raportului dorință și realizare. Îmo doresc să am niște situații în care să mă implic sau să am un anumit confort într-o anumită zonă, dar nu îl am.Dar dacă tu ți-ai evalua corect spațiul relațional, adică oamenii cu care interacționezi, cu siguranță vei găsi acolo o soluție, dar tu nu îl evaluezi.

Leu

Acest soare destul de tensionat prins în careul în t despre care vorbeam mai devreme Pluto-Soare-Marte și cu Soarele în acest semn în cadere. Acest careu în t vorbește despre un conflict sau despre muncă în exces, despre senzația că nu fac față unui anumit tip de provocare. Da este o provocare cu atât mai mult cu cât agresiunea vine și din partea lui marte pe casa a 12-a, din partea unor dușmani foarte greu de dibuit pentru că ei vin într-o formulă mascată. Casa a 12-a atrage măștile de rigoare. Marte vorbește despre dușmani secreți. Nativii leu experimentează acest gen de situație.

Fecioară

Cu siguranță au observat tot felul de sincronicități în ultima perioadă. Au avut situații de șah-mat, din care au ieșit foarte îmbunătățit. Fecioarele au căpătat ceva din înțelepciunea aceasta saturniano-neptuniano-jupiteriane. Sunt una dintre zodiile încercate, cu experiențe dure de viață în ultimii ani. Nativii fecioară sunt foarte pretențioși acum, în toate relaționările, în tot ceea ce au de făcut. Există un sâmbure de adevăr pe care îl caută în tot ceea ce fac. Nu o să mai întâlnim un nativ fecioară care să intre într-o situație sau să participe la un tip de acțiune sau să intre în orice fel de conjuncturi fără a ști foarte clar despre ce este vorba.

Balanță

Evident, zilele trecute o eclipsă foarte puternică care cu siguranță a mișcat ceva în viața nativilor balanță. Acum, sigur că depinde și de nivelul fiecărui nativ, de astrograma personală, dar acest soare care face un aspect superb cu Jupiter pentru toate semnele dar mai ales pentru dumneavoastră cu soarele în semn și inconjunctia soare-uranus vorbește despre o șansă deosebită de a avansa într-un domeniu, care reprezintă ceva aparte pentru ei. Acum este o perioadă foarte favorabilă în general pentru toată lumea care are o preocupare, un hobby, care își dorește să fie cretivă sau să își manifeste inteligența superioară într-un domeniu.

Scorpion

Devine important să organizeze ceva. Avem acest mercur extraordinar de puternic în semn, este foarte bine aspectat, cu saturn. Ce structură poate fi mai puternică decât o trină perfect echilibrată pe semne de apă, mercur-saturn. Vorbim de organizarea unei zone care este de interes pentru nativii scorpion. Scorpionii înțeleg care este lucrul care îi provoacă cel mai mult, înțeleg și nu trebuie să fie cineva care să vă dirijeze, pur și simplu știți.

Săgetător

Este destul de puternică perioada din punct de vedere al abordării unor situații foarte fine, să spunem așa, de viață. Venusul acesta construiește în perioada aceasta. El este precum o piramidă foarte bine structurată, un venus care este prins în această configurație zmeu, un venus care vorbește despre predestinare, despre elemente karmice, despre relaționare cu oameni cu care avem aceeași structură piramodală. Adică avem aceleași interese, aceleași scopuri, aceleași idealuri, nativii săgetători simt la fel lucrurile, și așa mai departe.

Capricorn

Descoperă structura extraordinar de puternică a lui Saturn, guvernatorul dumneavoastră, un saturn care acum face echipă cu mercur și vă ajută pe undeva să semnați sau să discutați, să negociați tot felul de situații favorabile. Practic, nativii capricorn spun în felul următor: oricât de mult ne-a deranjat ceva la un anumit moment și oricât de mult am rămas într-un suspans sau într-o situație care ne-a defavorizat sau tulburat sau ne-a transformat, a venit momentul să luăm măsuri.

Vărsător

Sunt câteva elemente care practic potențează zona legată de orice formă de discuție care este în avantajul lor. Vărsător este în general o zodie interesată de binele celorlalți, ajutorul pe care îl poate oferi celorlalți. Acum se bucură de o structură puțin atipică. Pe undeva trebuie să se înțeleagă structura Jupiter în Gemeni. Vorbește despre un soi de abordare a spațiului relațional mai copilăresc, atunci când tu ca nativ vărsător nu mai pornești de la premisa de a ajuta necondiționat, doar pe principiul muschetarilor, ci te gândești altfel și spui: aș ajuta dar aș ajuta acele persoane care par mai nevinovate, mai inocente și pe undeva se ajunge la o zonă în care nativii vărsător se pun în slujba unor persoane care merită cu adevărat ajutorul lor.

Pești

Atunci când planetele foarte importante sunt în atât de bine aspectate și atunci când capătă forță, evident că semnul care găzduiește aceste planete de mare forță devine un fel de purtător de mesaje. Pentru nativii pești nu mai este important, ei deja au trecut la un alt nivel superior, nu mai este important doar ce li se întâmplă lor, ei încep să analizeze lucrurile în toată puterea lor, în toată structura lor.