Jurnalistul BBC care comenta ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris n-a recunoscut-o pe Nadia Comăneci: „Este strigător la cer”

Andrew Cotter (51 de ani), cel care a comentat ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris pentru BBC, nu a recunoscut-o pe Nadia Comăneci (62 de ani). alături de Rafael Nadal, Serena Williams și Carl Lewis.

În general, sportivii țării gazdă au onoarea de a purta flacăra olimpică. De data aceasta însă, Parisul a ținut secretul până în ultimul moment și de aceea comentatorii TV au fost derutați, atât în cazul Nadiei, cât și în situația altor sportivi care au avut această onoare.

Nadia Comăneci s-a aflat în barca de pe Sena care a dus flacăra olimpică la Grădinile Tuileries, vineri, alături de fostul sprinter Carl Lewis și legendarii jucători de tenis Rafael Nadal și Serena Williams.

Evenimentul a fost transmis și de BBC, dar comentatorul scoțian Andrew Cotter n-a recunoscut-o pe „Zeița de la Montreal”, iar fanii româncei au remarcat acest lucru.

Pe Twitter au apărut numeroase reacții ale internauților care au fost uimiți de faptul că numele Nadiei n-a fost rostit de comentatorii BBC, informează : „În barcă se află și Nadia Comăneci, dar nu este menționată de comentatorii BBC”, „Este strigător la cer” sau „Comentatorilor BBC să le fie rușine că nu știu cine este Nadia Comăneci! S-au referit la ea drept «o femeie»”.

Shame on the commentators not knowing who Nadia Comăneci is! They referred to her as “the woman”

— Abster (@abena_serwaa)