Kate Middleton, la un pas de a refuza titlul de „Prințesă de Wales”. Care a fost motivul

Soția prințului William, , a fost aproape să renunțe la titlul de „Prințesă de Wales”. Motivul are legătură cu Prințesa Diana, fosta soție a Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii.

Kate Middleton a început să fie cunoscută drept Prințesa de Wales în 2022

Kate Middleton a început să fie cunoscută după această titulatură, de „Prințesă de Wales”, după ce Regele Charles a urcat pe tronul Marii Britanii în 2022, în urma decesului Reginei Elisabeta a II-a, conform

Potrivit cărții „Catherine, Princess of Wales: The Biography”, scrisă de Robert Jobson, Kate și-a dorit să nu i se spună Prințesa de Wales din respect față de mama soțului ei și cea care ar fi trebuit să fie fie soacră, dacă ar mai fi trăit. „Căsătorindu-se cu fiul mai mare al Prințului Charles, Catherine era conștientă că într-o zi va trebui să calce pe urmele soacrei ei defuncte, așadar perspectiva de a deveni Prințesa de Wales nu a atras-o”, apare în cartea menționată, relatează The Mirror.

Kate Middleton și-ar fi dorit o altă titulatură

De-a lungul timpului, oamenii au făcut tot felul de comparații între și Prințesa Diana, iar acest lucru a obosit-o. Într-o zi, s-a gândit să preia exemplul Camillei, soția Regelui Charles, care este ducesă de Cornwall.

„Știa că va fi inevitabil comparată cu Diana, a cărei moarte prematură provocase un asemenea tsunami de furie și durere. Și avea dreptate. Asemănările și diferențele dintre cele două femei au fost disecate la infinit și chiar discutate și în casa regală.

Kate a găsit toate aceste discuții stresante. Într-adevăr, a ajuns la punctul în care a simțit că ar putea să o urmeze pe Camilla (care a optat să devină ducesă de Cornwall) refuzând-când a venit momentul-să fie cunoscută drept Prințesă de Wales”, mai apare în aceeași carte.