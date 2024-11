Mașinile cu hidrogen, mai aproape de a circula pe drumurile din România. Cât ar costa un plin și ce autonomie vor avea

În următorii zece ani am putea să facem plinul la mașină cu . În momentul de față, acest lucru ne-ar costa doar 3 lei, iar un alt mare avantaj sunt emisiile zero, atât în timpul exploatării hidrogenului, când și în momentul folosirii unei mașini care se folosește de un astfel de combustibil. În prezent, este doar o dorință a Guvernului, care proiectează România drept un hub european al energiei regenerabile.

Proiectul în ceea ce privește mașinile pe hidrogen primește finanțare europeană în jur de 100 de milioane de euro. În ultima săptămână, în ţara noastră au venit mai mulţi investitori japonezi interesaţi să aloce sume masive la noi în țară. S-au întâlnit cu premierul Marcel Ciolacu, dar au avut discuţii şi cu ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, potrivit .

Câți kilometri ne-ar ajunge un plin cu hidrogen

Cert este că există mașini pe hidrogen și va exista un hub al hidrogenului în România. Statul român, cu ajutorul expertizei și finanțării japonezilor, ar trebui să facă vizibile rezultate în această direcție, în următorii ani. La momentul actual se pune problema de infrastructura necesară (staţii de încărcare), dar şi de o modalitate prin care să se stocheze acest hidrogen.

În prezent, există mai multe prototipuri de mașini cu hidrogen, făcute atât de un institut din ţara noastră, cât și alte companii. Cu o tehnologie de viitor, un astfel de vehicul cu hidrogen are o autonomie de aproximativ 600 – 700 de kilometri.