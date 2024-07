Măsuri luate la Maternitatea din Ploiești. O asistentă va primi salariu cu 10% mai mic, după ce a încurcat doi bebeluși la externare

Asistenta de la Maternitatea din Ploiești, care , va primi salariu cu 10% mai mic.

Ce a transmis managerul spitalului, Bogdan Nica

Comisia de disciplină care anchetează cazul fetiţelor încurcate la externarea din Secţia de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti a dispus măsuri faţă de o asistentă, a precizat joi, pentru , managerul spitalului, Bogdan Nica.

Astfel, potrivit acestuia, comisia de disciplină a aplicat asistentei o sancţiune de 10% din salariu pentru o perioadă de trei luni, iar ancheta administrativă continuă.

Totodată, Bogdan Nica a mai menționat că, imediat după incident, conducerea unităţii i-a interzis asistentei în cauză să lucreze cu nou-născuţii până la finalizarea anchetei.

Bărbatul a arătat şi că procedurile există la nivelul unităţii sanitare, sunt clare, însă nu au fost respectate.

În plus, este în derulare şi o anchetă a Corpului de Control al ministerului cu privire la acest caz.

Ce acuzații face tatăl uneia dintre fetițe

povestește că totul a decurs normal până luni, 12 februarie, când a venit ziua externării. El susține că în aceiași zi mama lui a fost operată, motiv pentru care i-a cerut soției să solicite amânarea externării până spre după-amiază.

„Menționez că la ora 12:30 soția mea a fost să alăpteze fetița noastră. În jurul orei 15:10, am ajuns cu soția mea pe un hol, așteptând copilul pe care trebuia să-l îmbrăcăm și să-l ducem acasă. Eram amândoi extrem de emoționați. Ne-am dorit foarte mult acest copil, mai ales că ne-am confruntat cu dificultăți medicale mai bine de 10 ani. Eram foarte fericiți. La un moment dat, a ajuns la noi o doamnă asistentă cu un căruț în care era o fetiță. Când am văzut-o, chiar am glumit că pare mai mică decât o știam. Doamna ne-a poftit în sală pentru a schimba copilul. Ne-a predat actele și ne-a cerut hainele Raisei. Soția mea și-a dat seama imediat că nu era copilul nostru și i-a spus asistentei că ne-a adus un alt bebeluș”, a mărturisit bărbatul.

El a continuat spunând că o asistentă de la Maternitatea Ploiești ar fi insistat că fetița respectivă este a lor și că a îmbrăcat-o în grabă pentru a o preda cât mai repede. În tot acest timp, femeia care abia a născut i-a explicat că fiica ei avea câteva semne distinctive la buze și la ochi și avea o altă culoare a părului.