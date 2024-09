Metoda revoluționară, menită să reducă numărul de șobolani în New York. Care este produsul banal, folosit pentru a scăpa de rozătoare

Pastilele contraceptive urmează să fie folosite ca metodă de a reducere populația de din New York. Decizia a fost luată din dorința de a se folosi o metodă cât mai puțin invazivă pentru rozătoare, celelalte animale și mediu.

În urma aprobării consiliului orașului, pastilele contraceptive, Contrapest, vor fi plasate în capcanele rozătoarelor, începând cu anul viitor, într-o arie restrânsă a orașului. Aceste demersuri vor avea loc sub denumirea „Legea Flaco”, conform .

„Legea Flaco” se dorește a fi o soluție pe termen lung, luând în calcul că o pereche de șobolani poate produce până la 15.000 de pui, într-un singur an.

Efectele pastilelor contraceptive asupra șobolanilor

Contrapest este un produs de origine vegetală, care induce o stare similară menopauzei, în cazul femelelor, și limitează producerea de spermă, în cazul masculilor. Compania care produce aceste pastile, Senestech, susține că populația șobolanilor va fi redusă cu până la 95%, în termen de 12 luni, dacă pastilele vor fi administrate în repetate rânduri.

Răspunsul unei organizații pentru protecția animalelor la inițiativa conducerii New York

Organizația PETA (People for the Ethical Treatment of Animals/ Oameni pentru un tratament etic al animalelor) a spus despre metoda abordată de conducerea -ului că este una inovatoare, comparativ cu metodele letale.