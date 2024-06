Mihai Mărgineanu și-a cumpărat casa din Spania cu credit de la bancă: „A durat șase luni întreaga șmecherie”

Mihai Mărgineanu a dat lovitura în Spania! Într-o discuție cu Teo Trandafir, acesta a dezvăluit că și-a cumpărat o casă în , în Costa Del Sol, pentru care a făcut credit la bancă, potrivit .

Detalii despre casa lui Mărgineanu din Spania

Locuința lui Mărgineanu din Spania ar fi costat 260.000 de euro: „Acolo e credit! Oricine poate să facă, numai că trebuie să te agiți un pic. Mi-am făcut credit la banca spaniolă cu actele din România, de la ANAF, cu traduceri, a durat șase luni întreaga șmecherie”, a spus artistul, care joacă și în serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV.

Mihai Mărgineanu a explicat că acolo i-ar plăcea să îmbătrânească, mai ales că în acea zonă din Spania temperaturile sunt mereu plăcute.

„Depinde unde vrei să îmbătrânești. Tu vrei să îmbătrânești la Pitești, acolo? Sau poți să îmbătrânești la munte sau la mare. Unde găsești munte și mare? Cauți și găsești. Eu aș vrea să îmbătrânesc la munte, la mare. Este o perioadă în care muncesc și îmi pot permite să strâng, să fac lucruri. Peste ceva timp nu o să mai muncesc. De ce? Pentru că nu o să mai vreau, nu o să mai am chef sau nu o mai pot.

Cu câțiva ani în urmă, Mihai Mărgineanu anunța că el are trei meserii, cea de actor în serialul „Las Fierbinți”, cea de cântăreț, dar și cea de pilot.

Înainte de toate acestea, artistul a lucrat în vânzări ani de zile. Invitat în emisiunea „40 de întrebări”, artistul a povestit cum l-a ajutat trecutul lui în meseriile pe care le are acum.

Mihai Mărgineanu, despre cum l-a ajutat domeniul vânzărilor în ceea ce face acum

Întrebat în cadrul emisiunii cât de bine știe să se vândă Mihai Mărgineanu, raportat la studiile în vânzări pe care le are, artistul a răspuns:

„Eu cred că am știut să mă vând foarte bine. În primul rând, ca să vrei să vinzi un produs, trebuie să îl cunoști foarte bine. Asta e condiția principală de a fi un vânzător bun. Și când spui că am școli înalte de vânzări, adică am fost la multe companii internaționale din 1993 până în 2000 când am încetat orice colaborare cu orice angajator, am trecut prin foarte multe cursuri de vânzări, foarte important la o firmă de pastă de dinți, șampoane și săpunuri, americană, chiar cu un senior de vânzări de la ei, pe vremea aceea avea 70 de ani care s-a întors de pe mare să ne predea nouă niște cursuri de două luni de zile de vânzări”.