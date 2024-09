Ministerul Mediului folosește inteligența artificială pentru a combate furtul de lemne

Ministerul Mediului combate furtul de lemne din păduri cu ajutorul inteligenței artificiale. România a semnat recent un parteneriat cu Google, folosind inteligența artificială pentru a monitoriza și analiza transporturile de lemn. Pe lângă acest parteneriat, Ministerul Mediului implementează și alte tehnologii avansate pentru monitorizarea și controlul transporturilor de lemn. Printre acestea se numără hărțile satelitare și sistemele de monitorizare video inteligente, care pot detecta automat transporturile ilegale și pot alerta autoritățile în timp real.

Ministrul Mircea Fechet, a explicat că, datorită acestui parteneriat, ministerul poate identifica suspiciunile de fraudă în doar 0,64 secunde, un salt uriaș față de metodele tradiționale de verificare manuală. Această colaborare a permis Ministerului să emită procese verbale de contravenție în valoare de 4 milioane de lei într-o singură lună.

„Au trecut trei săptămâni de când am semnat un contract cu Google. Este cea mai importantă companie care poate să interpreteze, folosind inteligența artificială, imagini. Pentru că am constatat că aveam în SUMAL, în fiecare lună, 400.000 de avize de transport – adică 1.600.000 de fotografii – şi aveam mai mulţi colegi care stăteau şi dădeau click, click, click, până stricau mouse-ul. Imaginaţi-vă să verifici 1.600.000 de fotografii… Numai dacă nu ești sănătos la cap. Atunci, ne-am gândit care este cea mai performantă companie de lume care ar putea să se uite. În 0,64 secunde, compania îmi dă un raport în care îmi spune: aici există o suspiciune de fraudă, aici vezi că nu a respectat legea, aici vezi că şi-a băgat poze din altă parte. Am început deja să transmitem procesele verbale de contravenţie. Într-o singură lună, am trimis procese verbale de contravenţie de 4 milioane de lei. Legea spune că, atunci când încarci o maşină cu lemne, tu eşti obligat să respecţi anumite reguli în lipsa cărora ești sancţionat contravenţional”, a explicat Mircea Fechet, la