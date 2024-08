Ministrul Agriculturii, despre măsurile pe care statul le ia pentru fermierii români afectați de secetă: „Sunt convins că acest mecanism va salva agricultura din România”

Seceta extremă și scumpirile pe care le preconizează specialiștii i-au pus pe guvernanți pe jar. Cu teama de prețuri a românilor, cu fermieri care se plâng că sunt la un pas de faliment, din cauza culturii lor slabe, Ministerul a anunțat că a elaborat mai multe acte normative privind măsuri pentru agricultorii afectați de seceta severă din acest an. Și avem și subvenții, și despăgubiri, dar și credite mai ieftine sau suspendarea plății ratelor pentru o anumită perioadă.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit miercuri, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru, despre pe care statul le ia pentru fermierii românii afectați de secetă.

„Acest mecanism este unic în Europa, este creionat cu o parte din 3 % oprit din subvențiile fermierilor”

Barbu a anunțat în ce constă setul de măsuri pentru a sprijini fermierii afectați de secetă.

“Astăzi am prezentat în ședința de Guvern un plan de măsuri, practic, 4 măsuri foarte importante pentru fermierii români. Prima măsură pe care statul român și Guvernul României vrea s-o ia, să asigure în România 7 milioane de hectare. Vorbim de culturile de primăvară și de toamnă.

Acest mecanism pe care l-am creionat împreună cu mediul asociativ din România, dar și discuțiile pe care le-am avut cu ASF-ul și cu Eximbank Asigurări, practic, o bancă de stat, vom crea un mecanism prin care fermierii vor primi o primă de despăgubire de 3.000 de lei pe hectar. Și, bineînțeles, discuțiile pe care le-am avut și cu mediul bancar din România, odată ce culturile fermierilor sunt asigurate, sigur se va debloca și creditarea în România, pentru că este normal atunci când ai 1000 de hectare, care sunt asigurate de către statul roman, și primești o primă de despăgubire de 3.000 de lei la 1000 de hectare, orice bancă din România îți dă o linie de finanțare de 3 milioane de lei pentru a însămânța terenurile și, bineînțeles, pentru a produce și a încerca să faci lucrări de calitate, astfel încât producțiile să fie cât mai mari în România.

Acest mecanism este unic în Europa, este creionat cu o parte din 3 % oprit din subvențiile fermierilor. Acest mecanism implementat în România ne-a dat posibilitatea să mai atragem de la Comisia Europeană încă 17 milioane de euro anual și, în compensare, venim cu o sumă de la bugetul de stat, astfel încât prin Eximbank, practic, companie de stat, statul român asigură cele 7 milioane de hectare culturi de toamnă și primăvară, în România.

Aceasta este suprafața cu culturi de toamnă și de primăvară în România”, a explicat minsitrul Florin Barbu.

„Sunt convins că acest mecanism va salva agricultura din România”

Ministrul Agriculturii a fost întrebat din care este procentul de culturi afectate.

“În momentul de față, avem 2,2 milioane de hectare, vorbim de culturile de primăvară și culturile de toamnă. Dar, așa cum spuneați și dumneavoastră, a fost un an atipic din măsurătorile meteorologice. De când se fac aceste măsurători, nu s-a întâmplat niciodată să avem aceste temperaturi în România. Mai mult de atât, dacă luăm media ultimilor 10 ani, practic, au fost ani în care s-au plătit despăgubirile, dar au fost și ani în care nu s-au plătit despăgubiri. Media despăgubirilor, pe an, în ultimii 9 ani, a fost de maxim 100.000 de hectare.

Acesta a fost un an atipic, de aceea am luat decizia să facem acest mecanism prin care statul român să asigure aceste culturi de toamnă și de primăvară, și eu sunt convins că acest mecanism va salva agricultura din România”, a precizat Barbu.

„Guvernul României s-a axat pe investiții în irigații”

“(…) Vreau să vă spun că în anul 2020, am scos cantități mari de cereale.

Și în anul 2023, la culturile de toamnă, dacă vorbim de cultura de grâu, am scos cu 1,8 milioane de tone mai mult ca în anul 2022, adică anul acesta, în an de secetă. Practic, avem undeva la 12 milioane de tone de grâu realizate de către fermierii români, în 2024.

În continuare, România deține supremația în Uniunea Europeană, pentru că 90 % din grâul realizat în România este de panificație și este de o calitate superioară.

Și la porumb stăm bine, pentru că vă spun că eu am fost și președintele Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare în 2014, am stat 6 ani la această agenție. Am plecat cu acel plan ambițios în 2015 privind reabilitarea a 2,2 milioane de hectare în sistemul de irigat din România. Anul acesta am irigat 1,6 milioane de hectare în România, dar vă spun un lucru, atunci când ai un milion de hectare, irigat porumb, faci o producție între 12 și 14 milioane de tone.

Deci este un lucru foarte important și de aceea Guvernul României s-a axat pe investiții în irigații. Am scos din Programul Național Strategic o sumă foarte importantă de bani, de 500 de milioane de euro.

Practic, un sprijin direct către fermierii români pe organizațiile de udători, să poată reabilita infrastructura secundară și să-și ia și echipamentul de irigat, astfel încât să închidem acest ciclu infrastructură principală-secundară și echipamente, astfel încât apa să se ducă direct la plantă. Un sprijin de 1,5 milioane de euro, în care sunt incluse și TVA-ul, și cofinanțarea fermierului.

Practic, fermierii nu trebuie să plătească niciun leu, decât să ia acești bani, să investească în infrastructura secundară de irigații, acolo unde statul român a reabilitat 1,6 milioane de hectare, în momentul de față, iar ținta clară pentru sistemul de irigații din România este de 2,7 milioane de hectare”, a mai declarat ministrul.