Ministrul Apărării: În luna februarie va fi semnat contractul pentru noul sistem Patriot, în locul celui pe care l-am cedat Ucrainei

Angel Tîlvăr (PSD), ministrul Apărării, estimează că luna viitoare va fi semnat contractul privind sistemul Patriot care îl va înlocui pe cel pe care Pentru noul sistem au contribuit financiar trei membri NATO, România urmând să plătească doar TVA și transportul.

Ministrul Apărării, despre sistemul Patriot

„Vreau să salut faptul că, la sfârșitul acestui an, Guvernul american a luat decizia să aprobe livrarea către România a trei sisteme PATRIOT, care erau în program. În plus față de aceste trei sisteme, în ceea ce privește acest sistem, pe care l-am donat, care are o valoare de aproximativ 300 de milioane… deja, parteneri din trei state membre NATO din punct de vedere financiar, România urmând să plătească doar transportul și probabil TVA pentru acest echipament. Ne așteptăm ca semnarea pentru acest sistem să aibă loc în luna februarie”, a declarat Angel Tîlvăr, pentru

Ministrul Apărării estimează că „foarte repede, acest sistem a fost aprobat și contractul va fi semnat, ceea ce se încadrează în estimările noastre, atunci când am luat decizia susținută de Parlament de a face această donație”.

România a donat un sistem Patriot Ucrainei

Amintim că, în vara anului trecut, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), condus de președintele Klaus Iohannis, ca România să cedeze Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot.

„Având în vedere deteriorarea semnificativă a situației de securitate în Ucraina, ca urmare a atacurilor constante și masive ale Rusiei asupra civililor și a infrastructurii civile, mai ales asupra celei energetice, precum și consecințele regionale ale acestei situații, inclusiv asupra securității României, în strânsă coordonare cu Aliații, membrii Consiliului au decis donarea către Ucraina a unui sistem PATRIOT”, se arăta într-un comunicat oficial de la acea vreme.

Înțelegerea cu aliații din NATO, mai ales cu SUA, a fost atunci ca România să primească la schimb un „sistem similar sau echivalent”: „Această donare se face cu condiția continuării negocierilor țării noastre cu Aliații, în special cu partenerul strategic american, în vederea obținerii unui sistem similar sau echivalent, care să răspundă nevoii de asigurare a protecției spațiului aerian național, de modernizare a Armatei României și de asigurare a interoperabilității cu sistemul NATO, fiind, totodată, necesară identificarea unei soluții temporare de acoperire a vulnerabilității operaționale astfel create”.