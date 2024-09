Ministrul Mediului: „Vârful de debit pe Dunăre va fi pe 28-29 septembrie. Va fi mai mult decât dublu a ce avem acum” / Cum s-au pregătit autoritățile (VIDEO)

Mircea Fechet (PNL), ministrul Mediului, a explicat joi, pentru B1 TV, ce măsuri au luat autoritățile pentru a diminua impactul care se îndreaptă spre România. Dunărea va atinge vârful de debit la finalul lunii. Totuși, ministrul a ținut

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu.

Fechet: Am cerut reverificarea digurilor

„Decizia principală a fost de a reverifica toate digurile din România de apărare împotriva inundațiilor la Dunăre. Avem aproape 1.200 de km de astfel de diguri și deși acestea au fost verificate și în trecut, cred că în aceste 10 zile pe care le avem la dispoziție unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem e acela de a le reverifica.

Azi voi discuta cu fiecare prefect al județelor învecinate cu Dunărea, de asemenea pentru a ne asigura că suntem pregătiți, că știm ce avem de făcut în fiecare Comitet județean pentru SItuații de Urgență. Azi am fost la Mihăilești, Giurgiu, unde am văzut Centrul zonal pentru intervenție rapidă, să văd cum e organizat și măsura în care, într-o situație limită, poate fi mobilizat rapid. Am fost și pe Dunăre”, a declarat Mircea Fechet.

Fechet: Situația cu care ne vom confrunta pe Dunăre cel mai probabil nu e nemaiîntâlnită

Acesta a precizat apoi că au fost probleme la un dig din apropierea localității Fetești. Digul a fost afectat de viituri în trecut.

„Am vrut să mă asigur că lucrările efectuate de colegii de la Apele Române sunt în conformitate și vor rezista stresului pe care digul îl va suporta ca urmare a pe 28 sau 29 de 9.500 metri cubi pe secundă, estimăm noi maxim, la Baziaș, la intrarea în țară. Azi avem un debit de 4.300 la Baziaș, ne așteptăm mai mult decât dublu.

Monitorizăm tot ce se întâmplă în aval de Budapesta, mai ales cursurile de apă din Serbia, care adaugă la volumul Dunării. (…) Monitorizăm cu atenție mai ales ce se întâmplă în prima parte a Dunării, de la Calafat până la Zimnicea, unde e riscul să depășim cotele de atenție.

Vreau să comunic că situația cu care ne vom confrunta cel mai probabil nu e nemaiîntâlnită, am avut situații mult mai complexe în 2006 și chiar acum în ianuarie am avut debite comparabile”, a mai declarat Mircea Fechet.