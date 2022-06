Mugur Mihăescu a răbufnit: „Acum 10 ani barilul era 145 de dolari si benzina 3 lei”

Actorul Mugur Mihăescu a declarat că din ultima perioadă are rolul de a acoperi cheltuielile făcut de statul român în pandemie. În legătură cu prețul carburanților, acesta a susținut că nu este real, dat fiind că, în urmă cu 10 ani, barilul de petrol era 145 de dolari, iar litrul de benzină costa 3 lei.

Totodată, acesta a adus în discuție și concurența dintre salariile din sistemul bugetar și cel privat, susținând că este de neacceptat ca „doar mediul privat să răspundă”.

Mugur Mihăescu, despre problemele cu care se confruntă România

„Statul este cel mai bun manager. In cartea statului de business, capitolul 1 , asta a demonstrat. Sa zicem ca nu-ti mai faci concedii, nu mai bei, nu mai fumezi, dar sa va dau un exemplu: ni se spune ca barilul de petrol este foarte scump, este 125 de dolari, si de aceea platim 10 lei benzina. Acum 10 ani barilul era 145 de dolari si benzina 3 lei. Acum, pentru ca au inchis economiile in asa zisa pandemie, acum nu vor sa dea socoteala si aplica ce stiu ei mai bine, japca. Vin tot felul de oameni cu cravata si ne explica ei frumos cum situatia e grava. In loc sa ne spuna ca au tiparit bani pentru ca au inchis economiile. Sa spuna statul care e sistemul prin care cand era 145 barilul, benzina era 3 lei, iar acum e 125 si benzina 10 lei. As vrea si eu sa aplic in businessul meu privat sistemul asta.

Apoi impozitul pe dividende. Dividendele au fost introduse pentru atunci cand tu, ca investitor, plasai fonduri intr-o companie, iar ea muncea pentru tine. Dar asta nu se aplica SRL-urilor, asta ar trebui aplicata doar in cazul SA-urilor. In cazul unui SRL, investitorii sunt si muncitori, ei nu stau cu un laptop pe o plaja si se uita cum le creste investitia intr-o companie. Este o impozitare total injusta. Iar acum sa mai si creasca acest impozit, este japca.

Acum salariile din sistemul bugetar sunt mai mari decat in privat. Mie mi se pare de neacceptat sa faci aceasta concurenta privatului, apoi doar mediul privat sa raspunda. Dar sunt peste 1 milion de astfel de posturi la stat, este visul oricarui roman acum sa fie angajat la stat. Hai sa vedem cum putem reorganiza, digitaliza, acest sistem, astfel incat sa mai reducem numarul acestor posturi.”, a spus Mugur Mihăescu, la