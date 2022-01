Cât de gravă este, de fapt, starea de sănătate a lui Mugur Mihăescu după ce a fost infectat cu Omicron. Actorul a oferit noi detalii în direct

Actorul Mugur Mihăescu a oferit detalii despre starea sa de sănătate după ce a aflat că este infectat cu varianta Omicron a COVID-19. Acesta a confirmat într-o intervenție pentru Antena 3 că este vaccinat cu două doze. Simptomele nu au avansat în cazul său.

Mugur Mihăescu, detalii după ce a fost infectat cu COVID-19

Actorul a mai preciat că s-a infectat cu COVID-19 după ce a călătorit în Spania unde sunt foarte multe cazuri zilnice cu tulpina Omicron. Cât priveşte starea sa, spune că are o formă uşoară şi se simte ca şi cum ar avea un guturai.

„Da, sunt vaccinat cu două doze, am COVID. Eu am zis că e Omicron, nu am făcut secvenţierea, doar că am venit din Spania, acolo unde sunt sute de mii de cazuri pe zi.

Imediat, a doua zi, nevasta mea a avut simptome, apoi eu. E ca un guturai la mine.

Am nas înfundat, tuse, dar nu febră, nu e ca gripa. Gripa e horror”, a povestit Mugur Mihăescu, duminică, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.

România, în valul 5 al pandemiei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), a declarat că România a intrat în valul 5 al pandemiei de coronavirus și că suntem pe locul doi sau trei în Europa în ceea ce privește trendul de creștere al numărului de infectări.

„Evident că am intrat în valul 5. Erau de câteva sute de cazuri pe zi, acum discutăm de câteva mii, chiar dacă pare că situaţia s-a stabilizat de vreo patru – cinci zile.

Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creştere din Europa, pe locul doi sau trei, aşa că nu avem niciun motiv să ne relaxăm, ci trebuie să fim extrem de atenţi.