Nicolae Ciucă, în Republica Moldova: „Să ne întoarcem în istorie și să vedem ce s-a întâmplat când la putere au fost partide extremiste și să ne asumăm această luptă împotriva lor”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, aflat în Republica Moldova alături de prim-vicepreședintele Rareș Bogdan și de fostul premier Theodor Stolojan, a început vizita cu un omagiu la mormântul poetului Grigore Vieru. Președintele PNL a primit de la fiul poetului un manuscris original scris de Vieru în 1971.

Nicolae Ciucă și conducerea PNL, întâlnire cu organizația PNL Republica Moldova

În cadrul întâlnirii, Nicolae Ciucă și conducerea PNL s-au întâlnit cu organizația PNL Republica Moldova și tineri moldoveni din Chișinău, la Complexul Sociocultural Universitar „Nicolae Testemitanu”.

Printre subiectele abordate de președintele PNL a fost și necesitatea conștientizării creșterii extremismului. „Să ne întoarcem în istorie și să vedem ce s-a întâmplat când la putere au fost partide extremiste și să ne asumăm această luptă împotriva lor”, a declarat Nicolae Ciucă.

De asemenea, Nicolae Ciucă a insistat în mesajul lui pe rezultatele guvernările liberale: „La sfârșitul anului 2022, cu premier liberal, am ajuns la 77% absorbție a fondurilor europene, iar anul 2023 s-a închis cu 96% absorbție. Investiții străine directe, peste 10 mld euro, cea mai mare valoare. Am menținut ritmul de creștere economică și am reușit să creștem PIB la 1483 mld euro, o creștere de aproximativ 80 mld euro într-un an. Am câștigat încrederea investitorilor. Asta face o guvernare liberală”.

Un alt subiect abordat în vizita din Republica Moldova este sprijinul consecvent acordat de România Republicii Moldova, atât economic, cât și diplomatic. „România a devenit principalul investitor în R.Moldova. (…)Am vorbit în întâlnirile mele cu liderii europeni despre nevoia de parcurs a Republicii Moldova către Uniunea Europeană”, a declarat președintele PNL.

Liderul PNL, despre avantajele de a fi membru al UE

Ciucă a vorbit și despre avantajele de a fi membru al Uniunii Europene: „În anul 2007, România avea 830 mld lei, cifră de afaceri. La sfârșitul anului trecut am ajuns la 2700 mld. Am pornit cu un salariu minim de 390 de lei, astăzi salariul minim este de 3300, respectiv 4000 lei, în construcții”.

Liderul PNL a făcut apel la nevoia de echilibru și stabilitate în acest an electoral: „Este un an istoric pentru noi, avem alegeri europarlamentare, în care avem nevoie să ne păstrăm oamenii politici echilibrați, care n-au nevoie să arate cât de certăreți sunt”.

Nicolae Ciucă și-a încheiat discursul în fața celor prezenți la eveniment astfel: „Dumnezeu să binecuvânteze România și Republica Moldova!”.