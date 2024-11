Noua tendință în călătorii. Cum merg în vacanță românii care nu au timp liber

Mulți români se află în situația de a nu avea timp liber și aleg să se deconecteze măcar pentru câteva ore de stresul cotidian și să plece într-o

Noua tendință în călătorii

„Day trips-urile” sunt renumite în Occident și multe persoane aleg această escapadă de o zi. Românii preferă destinațiile apropiate, la cel mult 2-3 ore de zbor, cu plecare dimineața și întoarcere seara. Astfel, a doua zi ei se pot întoarce la muncă, informează

Un tânăr a lansat o întrebare pe un grup de Facebook și spune că își dorește să meargă într-un „day trip” dar nu știe ce destinație să aleagă și a cerut sfaturi de la alți utilizatori.

„Ați făcut vreodată o nebunie să plecați din țară cu avionul dimineața și să vă întoarceți seara? Așa îmi doresc eu să surprind și am nevoie de un sfat. Care ar fi nebunia potrivită pentru această zi, Milano sau Veneția? Mulțumesc!”, a întrebat el.

Internauții au oferit diferite destinații, dar și sfaturi pentru

„Normal, de multe ori când aveam treabă undeva și nu voiam să mă complic. Viena, Londra mai ales, zburam la 6 diminieața către Londra, înapoi pe la 22-23”, a spus cineva.

„Nu știu dacă și cum sunt zboruri diponibile, dar pentru o zi merge Pisa. De la aeroport poți ajunge chiar pe jos în oraș. Orașul e micuț, poate fi luat la pas și e foarte drăguț”, a scris un alt internaut.

„Debrecen – Luton Londra dimineața la 6, seara la 9, dacă rețin bine, m-am reîntors. Good luck. Experiență mișto. Aș miza pe Milano în cazul de față”, a fost alt sfat.

„Nu știu din ce parte a țării sunteți, dar eu am luat vagonul de dormit din Deva (cazare și transport concomitent până la Viena, vizitarea orașului cu Hop on Hop off, iar seara idem întoarcere ca la plecare). Dacă urmăriți sunt oferte de preț la transportul cu trenul”, a scris un alt utilizator.

Riscurile călătoriilor scurte

Dar, unii internauți au atras atenția asupra riscurilor legate de întârzierile avioanelor care sunt din ce în cem ai frecvente și care pot da peste cap orice plan.

„Eu am fost de multe ori așa, ce e peste 7 ore între zboruri e perfect pentru un scurt trip. Dar am avut și neplăcerea să aibă avionul întârziere, apoi să stăm 3 ore în aer din cauza ceței, iar când am aterizat am pierdut returul. Cel mai indicat e să luați vineri după-masa și întoarcere duminică seară”, a fost un sfat.

„Am făcut la Roma. Am ajuns la 7 și trebuia să plecăm la 19. Dar plecarea a fost întârziată”, a spus alt utilizator.

„Nu recomand așa o aventură, cu întârzierile de zboruri, nu merită riscul. Cel puțin un city-break (de 3 zile)”, a scris cineva.

„Pentru o zi nu mi-aș bate capul, dar măcar 2-3 zile (vineri-duminică), da”, a fost o altă părere.