O familie care a muncit 17 ani în Spania vrea să se întoarcă în România. Ce salarii ar vrea să primească

Au fost multe cazuri în care românii plecați de mulți ani în alte țări la muncă s-au întors în România și sunt mulți care își doresc să revină definitiv acasă. Unii își doresc să se întoarcă înapoi în România după ce și-au strâns suficienți bani pentru a trăi decent.

După 17 ani în Spania, vrea înapoi în România

Așa este și cazul unui român care este de 17 ani și spune că plănuiește să revină în țară cu familia sa. Dar, nefiind sigur a pus o întrebare pe Facebook pentru a vedea care sunt părerile celorlalți despre planul său de viitor, informează

„De ceva vreme mă gândesc să mă întorc cu familia în România după 17 ani. Acolo am reușit să îmi iau o casă, am mașină, am ceva bani strânși, am familie, avem cam tot ce ne trebuie, doar să ne întoarcem și să ne căutăm de muncă, înțeleg că este nevoie, e deficit de forță de muncă.

Făcând puțin socotelile, fără să exagerez, dacă găsim 2 locuri se muncă undeva la 700 de euro fiecare deci 1400 în total, nu plătesc chirie, nu am rate la nimic, îmi ies socotelile mai bine decât în Spania. Prețurile, eu personal, nu le văd mai mari că în Spania, maxim la fel.

Pentru mine a fost aia între 2002 și 2019. Mai am și motive personale să mă întorc în România: Nu îmi place școala de aici, prea multă libertate pentru tineri, droguri, singurătate, nu merg la o nuntă, la un botez, imposibil să ajung să cumpăr o casă unde și cum îmi doresc, salariile acoperă greu cheltuielile, iar economic nu mai găsesc rostul, securitatea din ce in ce mai precară.etc.

Voi ce părere aveți? E cineva care s-a întors și cum i se pare schimbarea?”, a întrebat românul pe Facebook.

Părerile internauților

Postarea sa a strâns foarte multe comentarii, iar păreririle sunt împărțite. Unii spun fie că plănuiesc să se întoarcă în România definitiv, fie că s-au întors deja și că nu regret decizia făcută.

„Și eu m-am întors în 2016 după zece ani de Spania, tu fă ce simți și vei vedea dacă ai luat decizia bună sau nu”;

„Aceeași situație. Eu și soțul plecăm pe 2 iunie definitiv în România. Nimic nu ne sperie. Suntem muncitori și nimeni nu moare de foame”;

„Am niște prieteni de s-au întors, dar în 5-6 luni au renunțat și s-au reîntors în Spania, ei având vreo 15 ani acolo nu s-au mai putut adapta….”;

„Ne-am întors după 3 ani și nu regretăm. Oamenii muncitori se adaptează oriunde și le e bine oriunde. Țară noastră e în dezvoltare, salariile cresc și avem nevoie de forță de muncă, de proprii noștri oameni, nu aduși de prin alte țări. Noi suntem bine”;

„Bună alegere, este exact cum ai postat acest mesaj, în Spania nu mai ai nimic de la viață muncă 9h pe zi numai și atât, nu mai este ce a fost odată”, spun internauții care îi susțin decizia românului de a reveni în țară.

Dar, sunt și păreri care îi recomandă să rămână în Spania.

„Cum România e mai în urmă cu 30 de ani, la noi abia acum începe cu drogurile… deci nu scapi. De pe la 12 ani în școlile generale și licee. Mâncarea e mai scumpă, dar dacă nu plătești chirie poate ieși la fel. 700 găsești fără probleme dacă ești meseriaș în domeniul respectiv sau ai experiență”, mai spune alt utilizator.