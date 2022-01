O persoană de 71 de ani s-a accidentat în Masivul Leaota. Salvamontiștii au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor medical

O persoană în vârstă de 71 de ani s-a accidentat sâmbătă în Masivul Leaota, informează Salvamont România, care a precizat că salvamontiștii argeșeni intervin pentru a-i acorda primul ajutor medical și pentru a-l transporta.

„Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Argeș pentru acordarea primului ajutor medical și transportul unei persoane accidentata in masivul Leaota, sub varful Piatra Dragoslavelor. Persoana accidentata are 71 de ani si facea parte dintr-un grup ghidat de 17 participanti, echipati corespunzator, și a cazut din traseul urmat aproximativ 70 de metri, lovindu-se de copaci, zona fiind impadurita. Accidentatul este constient, cooperant, prezinta plagi in zona scalpului si nu se poate deplasa. Langa el a ramas unul dintre ghizi, pana la sosirea echipelor Salvamont”, a scris Salvamont Argeș, sâmbătă, pe Facebook.

Salvamontiștii recomandă precauție și responsabilitate în derularea activităților montane.

„Salvamont România , salvatorii în rosu, culoarea salvatorilor de vieți din sistemul național de urgență, va îndeamnă la precauție și responsabilitate în derularea activităților montane. Luati aminte ca zapada este foarte inghetata, coltarii fiind absolut necesari! Nu folositi acele «gheruțe» care nu sunt destinate turelor pe munte”, a adăugat Salvamont Argeș.