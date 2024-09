Orașul din Constanța unde un apartament cu două camere costă 5.000 de euro. Care este cel aflat la polul opus

Cei care vor să aibă o își pot îndeplini visul cel mare pentru că într-un oraș din Constanța un apartment de 55 de metri pătrați cu două camere costă doar 5.000 de euro. Dar, nu este vorba despre Mamaia, fiind orașul cel mai scump dep pe litoralul românesc din punct de vedere al imobiliarelor.

Orașul de la mare cu apartamente ieftine

Apartamentul se află , într-un bloc construit în 1975. În acest an , prețurile apartamentelor din acest oraș au scăzut foarte mult, conform

Pe un site de vânzare al imobilelor, un român și-a pus apartamentul la vânzare cu prețul de 5.000 de euro.

„Imobilul se vinde in licitatie publica!

Cota de 3/16 din apartament compus din 2 camere si dependinte (bucatarie, baie si hol), avand o suprafata utila de 55 mp, cu acces din strada Independentei, strada asfaltata, cu 1 banda de circulatie pe sens, la aproximativ 50 m de intersectia cu Str. Silozului.

Apartamentul este situat intr-un bloc de locuinte, avand regim de inaltime P+4E, construit in anul 1975. Blocul are structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA/placi prefabricate si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila. Blocul nu este termoizolat si nu este dotat cu lift de persoane si detine toate utilitatile publice.

Proprietatea este amplasata in zona nord-vestica, periferica, a localitatii Medgidia, cu acces la mijloace de transport in comun, intr-o zona rezidentiala caracterizata prin prezenta unor blocuri de locuinte cu regim de inaltime P+4E”, este un anunț de pe un site de vânzare al imobilelor.

Cele mai scumpe apartamente sunt în centrul Transilvaniei

La polul opus se află Brașov, unde prețul imobiliarelor a crescut cu 18%, București, care a înregistrat o creștere de 11% și Cluj-Napoca, având o majorare de 10%.

Dar, Bucureștiul nu mai este cel mai scump oraș din România, locul i-a fost luat de Cluj-Napoca. În acest an, un apartament cu două camera costă în jur de 111.000 de euro, cu 10.000 de euro maim ult decât anul trecut.