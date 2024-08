Pensionarii cărora li se vor mări veniturile de la 1 septembrie. Câți bani a primit în plus o persoană care a lucrat 35 de ani

O categorie de pensionari au parte de vești bune pentru că vor primi 1.000 de lei în plus de la 1 septembrie 2024.

Unii pensionari pot primi cu 1.000 de lei în plus

Poștașii lucrează la foc automat în zilele acestea pentru a livra toate . În timp ce unii pensionari se bucură că vor avea venituri mai mari, unora nu le-au crescut deloc, conform

Dar, în jur de 82% dintre pensiile din România vor crește de la data de 1 setepmbrie, iar restul nu vor avea parte de nicio majorare.

1.000.000 de pensii vor crește cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei, iar 800.000 de pensionari nu vor primi niciun ban în plus.

Un exemplu de pensionar care va primi 1.000 de lei în plus de la 1 septembrie este o persoană care a lucrat 34 de ani și 9 luni, plus 3 ani și câteva luni de stagii necontributive. Ea a ieșit anticipat la pensie, având o scădere de 15% a venitului. Acum, va primi 5 puncte bonus de 0,5 și 4 puncte de 0,75, adică 6 puncte de stabilitate, având un total de 34,5 puncte de contributivitate. Formula de calculare este: 34,5+6=40,5, iar 1 punct valorează 81 de lei. Astfel, de la 1 septembrie va primi 3.280 de lei, iar acum are 2.395 de lei pensia.

La pensiile care depășesc 2.000 de lei, se aplică un impozit de 10%, adică 128 de lei.

Câți bani a primit un pensionar după aproape 35 de ani vechime

În județul Argeș, un pensionar cu 22 de ani de muncă va primi o pensie de 2.100 de lei, de la 1.600, cu 25 de ani de contributivitate și 2 puncte bonus.

Un pensionar care a contribuit 34 de ani, 11 luni și 28 de zile, a primit cu 45 de lei mai mult, de la 1.517 la 1.562 de lei. Este și cazul unei alte pensionare, din Zalău, care a primit 20 de lei în plus. În schimb, în Craiova, un bărbat cu 31 de ani vechime a primit cu 300 de lei mai mult.

În Târnăveni, județul Mureș, un pensionar primește cu 200 de lei mai mult, iar altul a contestat faptul că i-a scăzut pensia cu 1.300 de lei, ceea ce înseamnă că nu va primi niciun ban în plus.