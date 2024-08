USR a sesizat Avocatul Poporului în privința recalculării pensiilor / Radu Miruță: „Este o nedreptate usturătoare” (VIDEO)

Deputatul Radu Miruţă, preşedintele USR Gorj, a sesizat Avocatul Poporului în privinţa noii legi a pensiilor. Acesta a criticăt într-o conferință de presă faptul că în urma recalculării, veniturile celor care au muncit în condiții grele vor fi grav afectate.

“Pentru că discutăm despre o pierdere nu este ceva ce omul a primit fărăr să fi contribuit, este ceva ce a contribuit. Dacă eu ca cetățean al statului Român, ca cetățean am plătit un leu în plus față de dumneavoastră, respectându-se principiul contributivității eu aș vrea să găseasc proporțional din leul ală în plus la pensia mea față de pensia dumneavoastră. Nu se poate să ștergi cu buretele 30 de ani de muncă în care eu am contribuit mai mult decât ați contribuit dumneavoastră, iar după 30 de ani vine Ciolacu și zice, Ghinion! Eu am decis de azi înainte să nu mă mai uit la ce ai pus tu la pușculița ta. Nu poate rezista treaba asta”.

Radu Miruță a lansat critici dure la adresa premierului Ciolacu și a precizat că USR va lupta pentru soluționarea problemelor pensionarilor a căror pensie a fost afectată:

“Ciolacu nu poate să iasă pe stradă, nu poți să vii în campanie în zona de minerit și să le spui oamenilor că tu ai stat cu capul în fes la masa la care s-a luat decizia că celor din județul tău le-au tăiat cel mai mult pensia și că nu ai nicio soluție pentru că e corect. Nu e corect! Pot să trimită ei 100 de comunicate de presă, să spună prin 100 de posturi de televiziune, pot să scrie 1.000 de articole. Cât timp ce a pus omul la pensie nu se regăsește proporțional ca pentru toate celelelte categorii este o nedreptate usturătoare, în fața căreia noi nu vom sta. Prin toate metodele posibile vom lupta: proiect de lege în Parlament, sesizarea Avocatului Poporului, conferință de presă, ținerea subiectului pe ordinea de zi”.