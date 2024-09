Polițiștii vor face cursuri de istoria, cultura și tradițiile romilor

În toate școlile de poliție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) se vor preda cursuri de cunoaștere interculturală, istoria, cultura și tradițiile romilor. Președintele Agenției Naționale pentru Romi (ANR), Iulian Paraschiv, s-a întâlnit cu subsecretarul de stat din cadrul MAI, Petru Bledea, și cu rectorul Academiei de Poliție, generalul de brigadă Liviu Uzlău, pentru stabilirea detaliilor necesare desfășurării acestor cursuri.

“În cadrul întîlnirii, am stabilit planificarea cursurilor de cunoaștere interculturală, istoria, cultura și tradițiile romilor, care vor demara din acest an la Academia de Poliție și la toate celelalte școli de poliție din cadrul MAI. Sper ca în urma acestor cursuri, polițiștii să cunoască mai bine istoria, cultura și tradițiile romilor, lucru care sper să-i ajute în interacțiunea cu populația romă. Am mai stabilit și o campanie de informare a tinerilor romi, care vor să devină polițiști, care pot candida pe locuri dinstincte. Vreau ca toate comunitățile cu romi să fie informate despre aceste oportunități de studii și specializări”, a declarat Iulian Paraschiv, președintele ANR.

Cursurile organizate de ANR se înscriu în protocolul de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, urmare a bunei colaborări cu Academia de Poliție.