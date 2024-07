Porumbul fiert de pe plajă poate fi periculos. Aspectele la care oamenii trebuie să fie atenți

este unul dintre alimentele preferate de români la plajă, doar că nu orice porumb fiert este și sigur și sănătos. El poate fi periculos dacă este cumpărat de la comercianți care nu au respectat unele măsuri și poate duce la boli alimentare.

Beneficiile porumbului fiert

plin de vitamine precum C, B6, acid folic, dar și minerale, cum ar fi magneziu, fosfor și mangan. Este o sursă bogată de carbohidrați complecși și poate ajuta la reducerea riscului apariției bolilor de inimă, informează

Pe cât de bine sună, totuși, el poate fi periculos dacă este cumpărat de la comercianții nepotriviți, iar dacă este preparat în condiții precare de igienă, consumul porumbului fiert poate avea consecințe grave, spre exemplu toxiinfecțiile alimentare.

Detalii la care oamenii trebuie să fie atenție

„Trebuie să fim foarte atenți la modul în care se comercializează porumbul fiert. Dacă vedem că este o persoană la care igiena mâinilor lasă de dorit, nu are șervețele, nu are condiții să se spele pe mâini, dacă recipientul nu are tot ce îi trebuie, trebuie să avem rețineri.

Să preferăm să cumpărăm din piață și să îl preparăm acasă, dar dacă nu avem timp, să îl cumpărăm din locuri care sunt controlate din punct de vedere medical.

Porumbul poate duce la toxiinfecție alimentară pentru că tot ceea ce este aliment și tot ceea ce nu respectă condițiile de igienă, poate să aibă o încărcătură bacteriană care să determine toxiinfecție alimentară”, a dezvăluit medicul infecționist Carmen Dorobăț.

Simptomele toxiinfecției alimentare sunt grețuri, vărsături, diaree, dureri abdominale, cramoe, febră, dureri de cap, oboseală și stare de oboseală generală. Mai mult, în unele cazuri, toxiinfecția alimentară poate avea și simptome mai grave pe termen lung, precum insuficiența renală.