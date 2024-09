Premiul de 2,38 de milioane de euro la Joker a fost câștigat de un pensionar. Mesajul lui pentru jucătorii la loto (FOTO)

de categoria I obținut la tragerea Joker din 15 septembrie s-a prezentat, marți, la sediul central al Loteriei Române. Acesta este pensionar și a jucat la o agenție din Giurgiu.

Un pensionar s-a îmbogățit cu un bilet câștigător la Joker

Premiul e în valoare de 11.845.622,10 lei (2,38 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 23007 din Giurgiu și a fost completat cu două variante simple la Joker.

Câștigătorul, un pensionar care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea, participă de aproape 50 de ani la toate jocurile loto, dar preferatul său e Joker-ul. El a aflat că a câștigat chiar în ziua tragerilor, când și-a verificat biletul.

„Joc de aproape 50 de ani. Am avut încredere în Loteria Română, am jucat și am câștigat. Aveți încredere și jucați în continuare!”, a transmis pensionarul jucătorilor la loto, potrivit

Acesta este obținut în acest an la Joker.