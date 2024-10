Primar filmat în timp ce parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Cum a scăpat de amendă

Mihai Chirica, a fost filmat în timp ce parca pe un loc destinat persoanelor cu handicap din parcarea unui supermarket.

Cum s-a scuzat edilul

Totul s-a petrecut în urmă cu două zile, iar un șofer i-a surprins gestul edilului. Se vede coboară din mașină și iese din parcarea supermarketului, conform

După ce filmarea a devenit publică, primarul și-a cerut scuze pe rețelele de socializare. El a spus că se grăbea, de aceea a parcat pe locul de parcare necorespunzător.

„Legat de parcarea mea celebră (deja). Îmi cer scuze, sincer nu am văzut, mă și grăbeam să văd dacă soția a reușit să urce copilul în autocar. Eu am preluat mașina din stradă și am căutat o soluție până am reușit să intru în parcare, supermarketul nefiind încă deschis”, a declarat Mihai Chirica.

Primarul nu a fost amendat

Cu toate acestea, poliția locală a transmis că nu a amendat primarul pentru că incidentul s-a produs într-o parcare privată, înainte ca operatorul economic să deschisă. Amenda pentru parcarea pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități este cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei.

Reacțiile internauților nu au ezitat să apară. Aceștia au criticat gestul edilului, fiind dezamăgiți de ceea ce a făcut.

„Bun exemplu le dă cetățenilor. Rușine mare”;

„Ne putem imagina ce părere are despre persoanele cu dizabilități, dacă chiar el le încalcă drepturile”;

„Cine împarte parte își face”, au fost unele dintre comentariile internauților.