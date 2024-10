Suma colosală pe care a plătit-o Culiță Sterp în parcare la Aeroportul Otopeni, pentru doar 5 zile: „Le las mașina cred că mai bine”

a fost plecat pentru câteva zile din România, iar la întoarcere a avut parte de o surpriză neașteptată. Artistul și-a lăsat mașina parcată la Aeroportul Otopeni din București, însă a omis faptul că există spații special amenajate pentru cei care parchează pe termen lung.

Tariful pentru staționarea mașinilor în parcările pe termen scurt este de 28 lei/oră

Culiță Sterp le-a povestit fanilor de pe o rețea socială ultima sa pățanie. Acesta a plecat alături de iubita sa, Adriana, într-o vacanță de 4 zile în Turcia. La plecare, acesta și-a lăsat mașina în parcarea Aeroportului Otopeni din București, însă în locul destinat parcărilor pe termen scurt. În aceste locuri, taxa de parcare este de 28 de lei pe oră, conform

Pentru cei care călătoresc timp de mai multe zile, în aeroport există o parcare pe termen lung, unde tariful pentru primele patru zile este de 100 de lei.

Câți bani a avut de plătit artistul

Când a ajuns înapoi în țară, a avut de plătit suma de 2.100 de lei. Crezând că nu vede bine, și că are, de fapt, de plată 210 lei, acesta a scos telefonul mobil și a filmat întreaga scenă.

„Băi ești nebun, 21 de milioane parcarea pentru 4 zile, mă? Ce am făcut? Le las mașina cred că ma bine, bă 21 de milioane pentru 5 zile în Aeroportul din București? din 13 până pe 18, 4 zile, 21 de milioane. N-am ce să fac, o să plătec, dar așa ca idee… 21 de milioane pentru 4 zile..5 milioane pe zi? Doamne ferește!”, a zis artistul.

Ulterior, după ce a analizat situația, artistul a venit cu informații și le-a spus internauților că a avut atât de mult de plată din cauză că a lăsat mașina într-o parcare cu termen scurt, unde tariful este de 28 de lei/oră, diferit față de locurile de parcare pe termen lung, greșeală de care a aflat prea târziu.

„Iar am făcut-o de oaie aseară! Am parcat din greșeală la termen scurt în Otopeni și m-au taxat pe oră. P.S: am încercat șmecheria cu tichetul pierdut, dar nu merge că e înregistrată mașina cu numărul de înmatriculare de când intră în parcare”, a mai spus Culiță Sterp.