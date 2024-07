Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan: „Avem studiul de oportunitate pentru 250 de tramvaie noi” (VIDEO)

În București urmează să ajungă tramvaiul cu numărul 100 produs la Arad, din cadrul achiziției în valoare de 200 d emilioane de euro. Nicușor Dan a explicat în emisiunea Drumurile noastre că Bucureștiul nu a mai cumpărat tramvaie noi după anul 1989:

“Noi avem fonduri europene pentru asta, 200 de milioane de euro, și îi aveam încă din 2014. Administrația precedentă a făcut achiziția, a fost o greșeală, a dat turcilor, au fost niște litigii, până la urmă a câștigat pe bună dreptate Astra Arad. Noi am semnat contractul și au fost din nou niște discuții pentru că tramvaiul a fost ofertat pe niște prețuri au venit niște crize, au explodat prețurile. Din fericire am avut înțelegere cu producătorul, am avut și întârzieri de plată și cu înțelegere am ajut la tramvaiul 100. După cum știm, Bucureștiul nu a mai cumpărat tramvaie după 1989”.

Nicușot Dan a mai precizat că există un studiu de fezabilitate pentru achiziția altor 250 de tramvaie noi:

“În afară de aceste 100 de tramvaie de la Arad am mai adus tot pe fonduri nerambursabile 100 de autobuze electrice care sutn toate în trafic și 100 de troleibuze care sunt aproape toate în trafic. Troleibuzele au autonomie și în felul acesta pot să iasă de pe fir 20 de km și să ajungă în zone în care nu ajungea troilebuzul. Eu sunt foarte interesat de tramvai pentru că se interesectează mai puțin cu traficul auto și are o capacitate imediat după metrou de a transporta oameni. Avem studiul de oportunitate pentru 250 de noi tramvaie, deci ar fi un schimb cu totul al flotei.

Avem o rețea de linii de tramvai foarte mare din care primarii din anii 2000 au modernizat destuld e mult, mai avem 50 de km pentru care pentru toți am semnat contractele. Toate astea înseamnă investițiid e 1,3 miliarde de lei în următorii trei ani”.